Восемь белорусов-«автодилеров» обманули полсотни россиян 2 5.08.2022, 17:44

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Они провернули аферу с машинами из ЕС.

Восемь жителей Могилева обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере (ч.4 ст.209 УК РБ). Белорусы притворились автодилерами и обманули полсотни человек. Подробности уголовного дела сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что в течение нескольких лет, с августа 2018-го по июль 2021-го, белорусы размещали в интернете под выдуманными анкетными данными объявления о продаже грузовиков и прицепов из Европы. В объявлениях публиковали ложные фото и описание, а цену устанавливали ниже рыночной. Предложение было адресовано россиянам, проживающим в отдаленных регионах федерации.

Когда находился потенциальный покупатель, мошенники по телефону или в мессенджерах убеждали его приехать в Могилев и лично осмотреть выбранное авто. Когда человек приезжал, его вводили в заблуждение относительно местонахождения, технических характеристик и стоимости выбранного авто или прицепа, после чего заключался договор возмездного оказания услуг по выбору автомобилей.

После этого россиянину предлагали приехать в Волковыск или Слоним, там уже заключался договор по перегону грузовых авто и прицепов из Евросоюза и договор о передаче денег непосредственным продавцам указанной техники.

На самом деле в Европе затем покупалась устаревшая автотехника, дешевле проплаченной суммы. Но и этими грузовиками и прицепами покупатели из России не могли воспользоваться из-за внушительных сумм таможенных платежей, утилизационного сбора, и невозможности зарегистрировать и эксплуатировать в России с учетом характеристик.

- Потерпевшими по делу признаны 49 россиян. Ущерб составил около 360 тысяч белорусских рублей (более 140 тысяч долларов США), - прокомментировали в прокуратуре.

Все обвиняемые до суда находятся под стражей.

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