Politico: Война возвращается в Нагорный Карабах 3 5.08.2022, 17:55

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Москва отправила на войну против Украины наиболее боеспособные подразделения, игравшие роль миротворцев.

Одинокий азербайджанский солдат стоял на скалистом выступе в Нагорном Карабахе. Это спорный регион, который хоть и не долго, но был стабильным благодаря перемирию, подписанному благодаря России. Вдали за солдатом виднелся город Степанакерт, расположенный в пределах признанных международным сообществом границ Азербайджана, но под управлением армянской администрации. Это столица Нагорного Карабаха.

«Можно фотографировать горы, но не это», - сказал журналистам Politico солдат, опустив автомат «Калашникова» и указав на камуфлированный наблюдательный пункт, возвышавшийся над долиной, пишет «Зеркало недели. Украина».

Ситуация в регионе напряженная. В среду Азербайджан объявил о начале нового наступления против администрации в Степанакерте, которую поддерживает Армения. Операцию назвали «Месть». Обвинив армянские силы в том, что они атаковали первыми, убив азербайджанского солдата, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько стратегически важных высот. При этом погибли двое армян. Бои вспыхнули в районе, который должны были защищать российские миротворцы, развернутые после установления перемирия в короткой, но кровавой войне в Нагорном Карабахе 2020 году. Тогда обе стороны похвалили договоренности, достигнутые при посредничестве России, как гарантию стабильности и безопасности. Но во времена, когда Москва устроила вторжение в Украину, ее обязательства в регионе оказались под вопросом.

Кремль вывел из Нагорного Карабаха своих наиболее опытных бойцов, отправив их на войну против Украины. На горных наблюдательных пунктах теперь служат молодые призывники, которые должны быть буфером между сторонами, предотвращая провокации. Politico пишет, что российская репутация в регионе взорвана.

По словам так называемого «омбудсмена» из Степанакерта Гегама Степаняна, Россия не наказывает азербайджанцев за нарушение перемирия и только пытается «воспользоваться ситуацией». Но СМИ в Азербайджане говорят обратное. По их информации, Москва действительно поддерживает армян в Степанакерте, даже поставляет им оружие. ЕС недавно попытался заменить Россию, предложив себя в качестве легитимного посредника в дипломатических усилиях по миру в Нагорном Карабахе. Но без значительного военного присутствия союз не может гарантировать соблюдение условий перемирия. Неожиданно дух войны снова навис над регионом.

Геостратегическая точка

Новая вспышка боев произошла в Лачинском коридоре. Сейчас это единственный путь, который соединяет Степанакерт с Арменией. Согласно условиям перемирия 2020 года, Армения взяла на себя обязательство построить альтернативную дорогу в районе, которая обходила бы два других города. Когда строительство завершится, армянские силы должны отойти, а Азербайджан – взять под контроль населенные пункты в коридоре. Но, похоже, стороны по-разному интерпретируют договоренности.

В среду председатель Совбеза Армении Армен Григорян сказал журналистам, что требования закрыть Лачинский коридор «незаконны». И что «никакие планы еще не согласованы». В четверг чиновник Карабахского экономического района Араз Иманов сказал Politico: «Проблема состоит в том, что армянская сторона должна закончить альтернативную дорогу. Если они хотят избежать конфликта, они должны выполнить соглашения, которые у нас есть».

Через несколько часов после запуска операции «Месть», Армения отвергла обвинения, что она не выполняет условия перемирия, настаивая, что альтернативная дорога строится. И работы завершатся весной. Степанян сказал, что Азербайджан просто пытается раньше выгнать армян из существующего коридора, указав на то, что договоренности дают Армении три года на строительство альтернативной дороги.

«Перемирие под угрозой. И ситуация может выйти из-под контроля в любой момент», – сказал омбудсмен Степанакерта.

Иманов, в свою очередь, возразил, что перемирию что-то угрожает: «Если бы мы правда хотели зайти на эти территории, мы бы просто туда зашли».

«Сокрушительный» ответ

Но новая дорога – не единственная проблема. Азербайджан называет силы непризнанной «Республики Арцах» в Нагорном Карабахе, поддерживаемые Арменией, «террористическими формированиями», действующими на азербайджанской территории. Баку утверждает, что условия перемирия требуют, чтобы они вышли из страны или самораспустились. Во время разговора с Politico пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов сказал, что эти «незаконные подразделения» открыли огонь первыми во время новой стычки, убив одного азербайджанского солдата. Он добавил, что ответная операция «преследует не только цель отомстить, но и достичь локальных, ограниченных, но весомых целей».

Степанакерт настаивает, что условия перемирия 2020 года никак не ограничивают его войска, даже если Баку считает их продолжением армянской армии. Также местное население опасается, что могут начаться этнические чистки, если войска отступят, а армия Азербайджана придет им на смену. После подписания перемирия в 2020 году Азербайджан вернул себе контроль над 7 регионами, находившимися под контролем армянских сил после первой войны в Нагорном Карабахе в 1994 году. После этого тысячи армян были вынуждены переселиться. Вернув контроль над территориями, Баку начал активно возвращать домой азербайджанцев, которые 30 лет назад стали беженцами. Армяне в Степанакерте и в его окрестностях теперь боятся, что их ждет такая же участь, если Азербайджан решит раз и навсегда покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Россия теряет контроль?

Москва все еще имеет заметное присутствие: физическое и в разговорах – как в Армении, так и в Азербайджане. Однако разочарование Кремлем растет. Армянская сторона разозлена тем, что Россия на самом деле почти ничего не делает, чтобы добиться соблюдения перемирия, договориться о котором она сама и помогла.

«За последние полтора года мы видели, что, несмотря на присутствие российских миротворцев, Азербайджан постоянно нарушает перемирие и использует грубую силу против гражданских», - сказал Степанян.

В Азербайджане многие до сих пор обвиняют Москву в последствиях перемирия 1994 года, окончившего первую войну в Нагорном Карабахе и покинувшего регион под контролем армянских сил. Поскольку обе стороны подвергают сомнению российскую роль, ЕС все больше пытается заменить Москву. В мае Брюссель пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для обсуждения способов предотвратить столкновения в будущем. После разговора президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что приоритетом будет «продвигать диалог о предстоящем мирном соглашении и решении причин конфликта». Но у ЕС, конечно, нет армии, чтобы поддерживать мир.

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