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До +32°С ожидается в Беларуси в субботу

  • 5.08.2022, 18:05
До +32°С ожидается в Беларуси в субботу

Пройдут кратковременные дожди.

До плюс 32 градусов и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 6 августа, ночью будет малооблачно и преимущественно без осадков. Днем ожидается переменная облачность, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ночью будет слабый, днем юго-восточный, южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы могут усилиться до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26-32 градусов, в связи с чем Белгидромет объявил желтый уровень опасности. По северо-западу страны температура воздуха поднимется до плюс 24-25 градусов.

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