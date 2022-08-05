Подростка высадили из маршрутки из-за недостаточной зрелости для самостоятельной езды 4 5.08.2022, 18:31

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Это законно?

В редакцию «Онлайнера» обратилась Лариса, мама 14-летнего парня, высаженного водителем из маршрутки. Как оказалось, 8-классника, который сам ходит в поликлинику и ездит на поездах, в маршрутке должны сопровождать родители. И вот дилемма: 14 ему уже есть, но прокатиться в салоне буса ему не разрешили. Правомерно ли?

— Сын должен был ехать на маршрутках Воложин — Минск в 11:00. Рейсы заказывала я на свой номер телефона. В 11:00 мне позвонила диспетчер перевозчика и сказала, что водитель не взял ребенка. Сына к маршрутке подвозил дедушка. Он торопился, не стал дожидаться ее и уехал раньше. Возможно, если бы он остался и поговорил с водителем, ситуация развивалась бы по-другому... И, насколько я понимаю, указанный водителем и диспетчером возраст «до 14 лет» подразумевает, что с 14 лет ребенок может ездить самостоятельно.

А что говорит закон?

— В городских и пригородных автоперевозках ребенок, начиная с 14 лет, вправе осуществлять проезд без сопровождения взрослого. В частности, пунктом 224 Правил автомобильных перевозок пассажиров установлено, что пассажир обязан обеспечить сопровождение при городских и пригородных автомобильных перевозках ребенка до 7 лет, при междугородных перевозках — до 14 лет и при международных — до 16 лет, — рассказывает юрист Татьяна Ревинская.

— Поэтому применительно к конкретной ситуации действия водителя являлись неправильными. У водителя при помощи диспетчера и при наличии номера телефона мамы ребенка была возможность выяснить действительный возраст несовершеннолетнего и решить вопрос без негативных последствий.

Нелишним будет напомнить правила перевозки детей другими видами транспорта.

Так, в самолете без сопровождения взрослых могут путешествовать дети от 5 до 12 лет. В этом случае сопровождать ребенка будет перевозчик, если такая перевозка предусмотрена правилами перевозчика. Для этого выделяется сотрудник, который контролирует ребенка до посадки его в самолет и оказывает помощь в прохождении необходимых процедур. Ребенок обеспечивается отдельным местом и имеет право на бесплатный провоз багажа по мере, установленной авиакомпанией-перевозчиком для взрослого пассажира. Кроме того, ребенок должен быть обеспечен сумочкой с наличием в ней авиабилета с подтверждением бронирования на всех участках маршрута перевозки, паспорта, свидетельства о прививках (в страны, где это требуется), заявления родителей. При посадке в самолет наблюдение за ребенком осуществляет бортпроводник.

Дети в возрасте старше 12 лет могут перевозиться без сопровождения взрослого. Однако по просьбе законных представителей ребенка перевозка под наблюдением перевозчика может распространяться на детей в возрасте до 16 лет.

Проезд ребенка на поезде без сопровождения взрослого также зависит от того, сколько ребенку лет. Если ребенок (ч. 1 п. 22 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования):

старше 10 лет, то допускается, чтобы он ехал на поезде без сопровождения взрослого;

младше 10 лет, то отправлять его в такую поездку одного нельзя, даже в том случае, если, например, мама посадит ребенка на поезд на станции отправления, а по прибытии его заберет из поезда другой родственник. У сопровождающего взрослого обязательно должен быть при себе документ, подтверждающий право ребенка на льготный проезд в поезде (ч. 3 п. 22 Правил). Например, свидетельство о рождении ребенка или его паспорт.

Если ребенок едет без сопровождения взрослого, во избежание недоразумений лучше, чтобы ребенок имел при себе копию свидетельства о рождении или соответствующей страницы паспорта.

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