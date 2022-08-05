Adidas из Беларуси: как работают новые «челноки» 3 5.08.2022, 18:47

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Из-за санкций из РФ ушли популярные бренды.

«У меня тут новая жизнь в бизнесе начинается, каждый день сотни сообщений от новых клиентов, десятки заказов, нормально зарабатываю даже по меркам США без всякого мошенничества», — говорит Кирилл. Он живет на две страны и сейчас помогает россиянам покупать исчезнувшие на родине товары из Европы и США.

Санкции дают возможность жителям ЕАЭС, Турции и предприимчивым россиянам заработать на доставке в Россию товаров ушедших с нашего рынка американских и европейских брендов. Число объявлений о таких услугах на Avito с февраля выросло в 50 раз.

Аналитики ЦБ еще в апреле предсказывали, что роль челноков в российской экономике резко возрастет: они будут налаживать альтернативные поставки из-за рубежа. За 1992–1993 годы слой предпринимателей в России вырос в четыре раза в значительной степени за счет челноков, получавших, как указывали исследователи ВШЭ, за одну поездку в Турцию и Китай норму прибыли не менее 100%. Сейчас маржа и рост не менее впечатляющие.

Взлет «челнока»

Частники обещают доставить из-за границы практически любые покупки — от автомобильных запчастей и деталей к станкам до косметики и таблеток — максимум за месяц. Главное их отличие от крупных компаний — они готовы браться за доставку санкционных товаров.

Число объявлений на Avito от частных лиц об услугах по выкупу и доставке в Россию товаров европейских и американских брендов по сравнению с февралем выросло в 50 раз. Если с 24 февраля до 1 марта корреспондент The Moscow Times насчитал в московском разделе Avito около 40 подобных объявлений, то сейчас их уже около 2000. Avito не ответило на запрос о статистике по этим видам услуг и об их качестве.

По наблюдениям The Moscow Times, примерно в половине объявлений речь идет о доставке товаров ушедших из России популярных западных брендов — Zara и других модных марок испанского холдинга Inditex, шведских H& M и IKEA, датской Jysk и т д. Еще в четверти — о попавшей под санкции продукции — премиальных марках одежды, обуви и аксессуаров, дорогой электронике.

Остальные исполнители просто указывают, что готовы доставить разные товары из определенных стран — от Польши и Финляндии до США.

Что они везут

Практически все и отовсюду. Одни предлагают привезти из Беларуси Adidas, Zara, Oysho и другие модные бренды, указывая даты поездки в Минск и обещая выкупить нужные вещи в офлайновых магазинах, продолжающих работу в соседней стране. От покупателя требуется ссылка на вещь, при необходимости закупщик готов сделать замеры прямо в магазине.

Другие везут ту же Zara, остальные бренды Inditex, а также H&M из Турции, обещая, что даже с учетом доставки получится цена примерно как была в российских магазинах, а посылка авиадоставкой придет за 3-4 дня. Можно заказывать и оригинальные турецкие бренды, а также европейские и американские из турецких мультибрендовых интернет-магазинов. Некоторые возят товары под заказ, в том числе IKEA из Швеции и Финляндии.

Можно заказать из Польши как товары из местных интернет-магазинов вроде Allegro и запчасти для Tesla и Alfa Romeo, так и «санкционку» вроде IT-оборудования. Возможна доставка с eBay и Amazon через Польшу. Исполнитель указывает, что у него есть склад в Польше, он работает более 10 лет и обещает предоставить отзывы покупателей. Из-за того, что почта и курьерские службы не доставляют посылки из Европы в Россию, исполнители везут заказы через Польшу и Белоруссию сами или через частных посредников.

Некоторые специализируются на доставке санкционного люкса через Казахстан и Киргизию. Можно заказывать как с маркетплейсов Farfetch, Matchesfashion, Net-a-Porter, так и из местных офлайновых магазинов. В России большинство люксовых модных брендов приостановили работу. Можно заказать выкуп и доставку товаров из США, в том числе техники, моторов и эхолотов.

Как это работает

Все на доверии. Корреспондент The Moscow Times пообщался с 60 авторами таких объявлений на «Авито», и все они сообщили, что работают «в частном порядке», поэтому никаких договоров с заказчиком не заключают.

Надо жить за границей, либо иметь там родственников или друзей. В отличие от классических челноков из 90-х, нынешним предпринимателям не обязательно самим ездить за товаром за границу и везти его в Россию. Этим бизнесом занимаются те, кто живет за пределами страны, либо у кого есть родственники или друзья за границей — это необходимо для доступа к иностранным картам, счетам, адресам доставки. Поэтому среди «новых челноков» немало сотрудников транспортных компаний: они могут пользоваться транспортом и складами за пределами России.

Чтобы, например, привозить люкс из Казахстана, достаточно жить в Алма-Ате, получать заказы на свой адрес и адреса знакомых и пересылать посылки СДЭКом в Россию. Таможенного оформления внутри ЕАЭС, в которое входят обе страны, не требуется.

Большинство общается с покупателями через Instagram, чаты в WhatsApp и Telegram, обещая консультации и чуть ли не круглосуточную «заботу о покупателях».

Деньги вперед. Предоплата в лучшем случае 30%, а большинство закупщиков просят 100%-ную предоплату. Плата за услуги самая разная, от 10 до 30% стоимости заказа, плюс оплата доставки по России, если она нужна. У многих есть еще фиксированная минимальная комиссия 1000 рублей.

А вот обмена и возврата товара нет, по крайней мере в большинстве случаев. Самые продвинутые продавцы при получении распаковывают заказы и отправляют фотографии покупателям.

По своему курсу. Никто не работает по курсу ЦБ, ссылаясь на то, что им нужно переводить деньги за границу.

Средний курс доллара у опрошенных The Moscow Times челноков сейчас около 60 рублей, а евро – 64.

Деньги на карту. Платить за заказ почти всегда нужно переводом на рублевую карту физическому лицу. Какие гарантии, что деньги не пропадут? А никаких. Если что-то пойдет не так, можно попрощаться с деньгами. Возврат средств, отправленных переводом на карту частного лица, возможен только по инициативе получателя, напомнил The Moscow Times сотрудник Сбербанка.

Исполнители ссылаются на положительные отзывы заказчиков, благополучно получивших свои посылки. «Для работы мне важна репутация, не буду я ее портить из-за ваших 100 000 рублей», — написал корреспонденту The Moscow Times Кирилл, предлагающий привезти в Россию любые товары из Европы. Серьезный бизнес!

Мы с марта постоянно следили за несколькими десятками объявлений о доставке товаров на «Авито», и ни одно из них пока не заблокировано: видимо, жалоб на эти аккаунты не поступало (хотя, возможно, это вопрос везения покупателей).

Мошенники тоже работают

Там, где хайп, где дефицит, там и они. Среди тех, кто под видом сотрудников российских магазинов предлагает помочь с покупкой товаров из IKEA, аферистов точно хватает. Возбуждено уже три дела по заявлениям потерпевших, у которых такие «помощники» взяли деньги за заказ и исчезли. Жертв они находили в группах VK, домовых чатах и даже адресно обращались к покупательнице, заказавшей в IKEA диван, но не успевшей его получить. Из 10 объявлений на Avito о помощи с покупкой товаров в закрывшихся магазинах IKEA, что мониторили The Moscow Times, за последнюю неделю заблокированы четыре.

Сколько у них работы

Кирилл когда-то, после появления первых IPhone, возил технику Apple из США, но тогда находить покупателей было сложнее: онлайн-маркеты и соцсети только развивались, поэтому приходилось покупать товар на свои деньги и искать покупателей по знакомым. Теперь совсем другое дело. «У меня тут новая жизнь в бизнесе начинается, каждый день сотни сообщений от новых клиентов, десятки заказов, нормально зарабатываю даже по меркам США (он живет на две страны. — The Moscow Times) без всякого мошенничества», — говорит Кирилл.

О десятках заказов в день говорят и другие челноки.

Я буквально с утра до глубокой ночи этим занимаюсь, с трудом по полчаса на еду выкраиваю три раза в день говорит предпринимательница из Алма-Аты, доставляющая люксовые бренды через Казахстан.

Прибыль старых челноков в 100% новым челнокам кажется слишком маленькой, многие из них признаются, что им почти ничего не пришлось вкладывать в новый бизнес. Затраты только на продвижение на Avito — около 10 000 рублей за три месяца, плюс личный труд, смеется она. И не нужно никуда лететь в тесном самолете с огромными тюками — как ее предшественники из 90-х.

Впрочем, некоторые возят товары сами — на самолете из Турции или на автомобиле из Европы. Они тоже не жалуются. «Я все равно мотался три раза в месяц к родным в Беларусь и по магазинам в Польше, сейчас просто забиваю свой минивэн заказами и еду», — говорит один из таких предпринимателей. Как он проходит таможню и не возникает ли вопросов к его грузу, он не говорит: «Извините, нюансы бизнеса не раскрываю».

30 лет спустя

В завершение две цитаты.

«Импорт непродовольственных потребительских товаров складывался в пользу невысококачественных и относительно дешевых товаров, завозимых физическими лицами („челноками“) и мелкими организованными импортерами».

«В части налаживания поставок <…> возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и „челночного“ малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)».

Обе — из обзоров Центробанка, но между ними почти 30 лет. Первая — из годового отчета за 1995 год, вторая — из апрельского бюллетеня «О чем говорят тренды». Похожи, не правда ли?

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