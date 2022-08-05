Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния 6 5.08.2022, 19:10

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Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн.

Российский телеведущий Иван Ургант с юмором прокомментировал инициативу партии «Справедливая Россия — За правду», которая начала поиски деятелей культуры с «антигосударственной позицией» и их «пособников» в госструктурах, и сделал несколько встречных «рациональных» (то есть еще более абсурдных) предложений.

Напомним, созданная на днях рабочая группа партии, назвавшаяся «Группой по расследованию антироссийских действий», внесла Урганта в список «агентов иностранного влияния», а гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста объявила его «пособником». Обоим предлагается «деятельно поддержать» развязанную Россией войну в Украине, а в противном случае уволиться.

Ургант отреагировал с иронией — в своем телеграм-канале он рассказал, что посмотрел видео заседания ГРАДа и готов «посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений». Вот они:

— Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.

Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR».

Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия — За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде.

Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Свое заявление Ургант сопроводил снимком, где он позирует с книгой Захара Прилепина «Восьмерка». Писатель сделал на ней дарственную надпись: «Ивану Урганту с уважухой. Всех благ. Захар Прилепин. 2012 г.».

Отметим, именно Прилепин возглавил первое заседание «Группы по расследованию антироссийских действий», где выразил недовольство, что многие деятели культуры в России заняли «антинародную позицию» еще после аннексии Крыма в 2014 году, но при этом продолжали получать заказы и господдержку.

Юмористическая программа «Вечерний Ургант» исчезла из сетки вещания Первого канала еще 25 февраля после того, как ее ведущий Иван Ургант написал на своей странице в Instagram: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ», а сценарист Александр Гудков в той же соцсети выложил пост: «Мне стыдно, что я родился в этот день».

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