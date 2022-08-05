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В Беларуси меняются условия перевозки и пользования такси

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  • 5.08.2022, 19:16
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В Беларуси меняются условия перевозки и пользования такси

Одно из самых главных изменений касается расширения способов платежей.

Ряд изменений внесены в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, сообщила на пресс-конференции замначальника управления электронных систем контроля Министерства по налогам и сборам Ольга Тараканова, пишет БелТА.

Одно из самых главных изменений касается расширения способов платежей в такси. Если раньше автомобильные перевозки такси можно было осуществлять с кассовыми суммирующими аппаратами, совмещенными с таксометром, то сейчас позволено таксистам использовать программные кассы.

— Технические моменты использования этих кассовых аппаратов в такси мы еще прорабатываем, — уточнила представитель МНС.

Еще сейчас будет позволено в Беларуси клиентам такси рассчитываться наличными при использовании электронно-информационной системы.

Новые обязанности по предоставлению отчетов в налоговые органы вводятся и для диспетчеров автомобильных перевозок. Отчеты станут ежеквартальными. Форма для этого будет разработана до вступления закона в силу.

— Также в законе закрепили норму о предоставлении диспетчерами такси в налоговые органы информации об организованных перевозках пассажиров, — заключила она.

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