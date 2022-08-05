Певицу Мерием Герасименко задержали за донат на «Байрактар» для Украины 4 5.08.2022, 19:24

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Мерием Герасименко

Белорусская певица столкнулась с проблемами после исполнения песни «Океана Эльзы».

В провластных телеграм-каналах появились подробности задержания певицы Мерием Герасименко.

Утверждается, что девушка давно была на контроле силовиков, которые следили за движением ее денежных средств. Некоторую сумму Мерием перевела на покупку «Байрактара» для Вооруженных сил Украины, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал.

Мерием столкнулась с проблемами после концерта в баре «Банки-Бутылки» на Зыбицкой 3 августа, где девушка исполнила песню «Океана Эльзы». С 4 августа певица перестала появляться в соцсетях. В бар пришли сотрудники санстанции, МЧС и милиции. Руководителя бара Андрея Жука задержали и должны судить сегодня.

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