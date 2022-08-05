Что известно о ситуации в «Нордине» на данный момент 1 5.08.2022, 20:01

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Поговаривают о «кроте» среди персонала.

Министерство здравоохранения приостановило лицензию медицинского центра «Нордин» с 15 августа. Но официальных документов от Минздрава администрация центра пока не получила. «Зеркало» рассказывает подробности.

Министерство здравоохранения заявило о приостановке лицензии медцентра «Нордин» 3 августа. Ни вчера, ни сегодня на сайте медицинского центра не было и нет никакой информации об этом.

Между тем, в колл-центре, куда мы позвонили, как обычный пациент, заявили, что медцентр приостанавливает работу:

— С 15 августа на неопределенный срок, — отвечают пациентам в колл-центре. — На сайте информации нет, потому что мы до сих пор не получили официальное письмо от Минздрава. Пока записи нет, о восстановлении работы мы сказать не можем.

Между тем, сотрудник центра, с которым нам удалось поговорить на условиях анонимности, рассказал, что пока от руководства нет никаких объяснений, что будет дальше:

— Приемы врачей и операции отменяются, ставятся в «лист ожидания» или же переносятся на время до 15 августа. Коллектив медцентра (а это более 450 сотрудников. — Прим. ред.) отправляют за свой счет с 15 августа. Все подавлены, конечно.

По словам нашего собеседника, 13 мая, когда задерживали известного доктора Сайкова, претензии у ДФР были к совместному предприятию ООО «Нордин». У медицинского центра «Нордин» — другое юрлицо.

— Тогда СП оштрафовали на 500 тысяч, — объясняет сотрудник. — Возможно, хотят оштрафовать и медцентр.

Другой наш собеседник, знакомый с ситуацией, говорит, что в данный момент уголовное дело в отношении Дмитрия Сайкова не завели.

— Пока все на стадии расследования. Есть мнение, что определяют «откупную цену», — объяснил он. — Что касается Минздрава, поговаривают о «кроте» среди персонала. Говорят, что при проверке нашли три ампулы лекарства, которого там не должно быть априори. Главная медсестра была сильно удивлена. Но в целом приостановление лицензии не стало такой уж неожиданностью. Проверка Минздрава прошла, акт руководство получило. По акту министерство могло частично приостановить лицензию, но вот чтобы полностью — этого, конечно, никто не ожидал.

Между тем, нарушения, которые перечислил Минздрав после проверки «Нордина», во многом совпадают с нарушениями, найденными в «Лодэ». В частности, шесть из девяти пунктов:

предпринимательская деятельность в месте, не указанном лицензией,

ненадлежащее хранение лекарств и наличие лекарств с истекшим сроком годности,

нарушение требований клинических протоколов лечения,

нарушение в проведении медосмотров и выдаче больничных,

нарушения порядка организации оказания неотложной помощи,

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

Еще три — это: нарушения при оказании психиатрической помощи, нарушения при назначении психотропных лекарственных средств и нарушения в порядке обращения наркотических средств в учреждении.

«Нордин» — не первый частный медцентр, попавший под пристальное внимание властей: Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность «Клиники А1» и «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

Медицинский центр «Лодэ» открылся 16 июня, спустя полтора месяца после приостановки лицензии. Между тем счета сети медцентров заблокированы до сих пор. А вот «Клиника А1» после проверки и вовсе закрывается. Как выяснилось, случился конфликт руководителей. Из-за этого один из них написал жалобу в Минздрав на свою же компанию.

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