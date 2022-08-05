закрыть
5 августа 2022, пятница, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что известно о ситуации в «Нордине» на данный момент

1
  • 5.08.2022, 20:01
  • 2,542
Что известно о ситуации в «Нордине» на данный момент

Поговаривают о «кроте» среди персонала.

Министерство здравоохранения приостановило лицензию медицинского центра «Нордин» с 15 августа. Но официальных документов от Минздрава администрация центра пока не получила. «Зеркало» рассказывает подробности.

Министерство здравоохранения заявило о приостановке лицензии медцентра «Нордин» 3 августа. Ни вчера, ни сегодня на сайте медицинского центра не было и нет никакой информации об этом.

Между тем, в колл-центре, куда мы позвонили, как обычный пациент, заявили, что медцентр приостанавливает работу:

— С 15 августа на неопределенный срок, — отвечают пациентам в колл-центре. — На сайте информации нет, потому что мы до сих пор не получили официальное письмо от Минздрава. Пока записи нет, о восстановлении работы мы сказать не можем.

Между тем, сотрудник центра, с которым нам удалось поговорить на условиях анонимности, рассказал, что пока от руководства нет никаких объяснений, что будет дальше:

— Приемы врачей и операции отменяются, ставятся в «лист ожидания» или же переносятся на время до 15 августа. Коллектив медцентра (а это более 450 сотрудников. — Прим. ред.) отправляют за свой счет с 15 августа. Все подавлены, конечно.

По словам нашего собеседника, 13 мая, когда задерживали известного доктора Сайкова, претензии у ДФР были к совместному предприятию ООО «Нордин». У медицинского центра «Нордин» — другое юрлицо.

— Тогда СП оштрафовали на 500 тысяч, — объясняет сотрудник. — Возможно, хотят оштрафовать и медцентр.

Другой наш собеседник, знакомый с ситуацией, говорит, что в данный момент уголовное дело в отношении Дмитрия Сайкова не завели.

— Пока все на стадии расследования. Есть мнение, что определяют «откупную цену», — объяснил он. — Что касается Минздрава, поговаривают о «кроте» среди персонала. Говорят, что при проверке нашли три ампулы лекарства, которого там не должно быть априори. Главная медсестра была сильно удивлена. Но в целом приостановление лицензии не стало такой уж неожиданностью. Проверка Минздрава прошла, акт руководство получило. По акту министерство могло частично приостановить лицензию, но вот чтобы полностью — этого, конечно, никто не ожидал.

Между тем, нарушения, которые перечислил Минздрав после проверки «Нордина», во многом совпадают с нарушениями, найденными в «Лодэ». В частности, шесть из девяти пунктов:

предпринимательская деятельность в месте, не указанном лицензией,

ненадлежащее хранение лекарств и наличие лекарств с истекшим сроком годности,

нарушение требований клинических протоколов лечения,

нарушение в проведении медосмотров и выдаче больничных,

нарушения порядка организации оказания неотложной помощи,

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

Еще три — это: нарушения при оказании психиатрической помощи, нарушения при назначении психотропных лекарственных средств и нарушения в порядке обращения наркотических средств в учреждении.

«Нордин» — не первый частный медцентр, попавший под пристальное внимание властей: Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность «Клиники А1» и «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

Медицинский центр «Лодэ» открылся 16 июня, спустя полтора месяца после приостановки лицензии. Между тем счета сети медцентров заблокированы до сих пор. А вот «Клиника А1» после проверки и вовсе закрывается. Как выяснилось, случился конфликт руководителей. Из-за этого один из них написал жалобу в Минздрав на свою же компанию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко