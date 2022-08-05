Украина начинает массовую конфискацию российских активов 1 5.08.2022, 20:08

1,290

Предлагается конфискация 903 объектов.

Правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации более 900 объектов российской собственности в стране. Об этом говорится на сайте украинского кабмина.

«Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что все российское имущество, которое украинские власти планируются конфисковать, условно разделили на три категории: принадлежащее государству РФ, принадлежащие гражданам и российским компаниям, которые попали под санкции, а также активы российских банков.

Еще в марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) получил право принудительно национализировать собственность российских юрлиц (движимое и недвижимое имущество, вклады в банках, ценные бумаги) в Украине без выплаты компенсаций. В мае действие закона расширили на:

граждан России;

лиц, тесно связанных с Россией, например живущих там или занимающихся основной деятельностью;

компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия или у которых она прямо или косвенно владеет долей в капитале.

Применять такую меру планировали только в период режима военного положения. Конфискация грозит тем, чьи действия «создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, а также в значительной степени способствовали таким действиям».

В свою очередь, Евросоюз к июлю заморозил €13,8 млрд, принадлежащих российским олигархам, однако юридически эти деньги конфисковать пока невозможно. Поэтому ЕС готовит специальную директиву. Согласно документу, уклонение от санкций будет считаться уголовным преступлением. Это позволит запускать суды по конфискации активов. Еврокомиссия также готовит правовую базу, с помощью которой будет возможно передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Украинские власти заявили, что восстановление разрушенной войной страны обойдется в $750 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».