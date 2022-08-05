В Британии объявил забастовку крупнейший контейнерный порт 5.08.2022, 20:26

Впервые с 1989 года.

Более 1900 членов профсоюза крупнейшего контейнерного порта Великобритании Феликстоу в пятницу анонсировали восьмидневную забастовку – с 21 по 28 августа – из-за спора по оплате труда.

Об этом сообщает Sky News.

Профсоюз заявил, что работодатель Felixstowe Dock and Railway Company не смог улучшить свое предложение о повышении зарплаты на 7% после прошлогоднего увеличения только на 1,4%.

«Забастовка повлечет за собой серьезные сбои и вызовет огромные потрясения во всей цепочке поставок Великобритании, но этот спор является исключительно виной компании. Он имел все возможности сделать нашим членам справедливое предложение, но решил этого не делать», — утверждают в профсоюзе.

Представитель Felixstowe Dock and Railway Company в заявлении, предоставленном Sky News, отметил, что владелец порта продолжает «активно искать решение, которое будет устраивать все стороны и позволит избежать массовых действий».

«Дискуссии продолжаются, и последняя позиция компании в переговорах заключается в повышении зарплаты на 7%. Мы снова встретимся в понедельник, 8 августа… В порту не было забастовок с 1989 года, и мы разочарованы тем, что профсоюз сообщил о протестах, пока продолжаются переговоры», – добавляет спикер Феликстоу.

По данным Феликстоу, порт ежегодно принимает около 2000 судов, в том числе некоторые из крупнейших в мире контейнеровозов. Порт обслуживает 17 судоходных линий, соединяющих более 700 портов по всему миру.

Через Феликстоу осуществляется почти половина всех контейнерных перевозок в Великобритании. Забастовка ударит по цепям снабжения, секторам логистики и транспортировки, а также международной морской торговле.

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