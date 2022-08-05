Во Франции спасают заблудившегося в Сене арктического кита
- 5.08.2022, 21:21
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Видеофакт.
Во Франции экологи пытаются спасти кита белуху, забравшегося далеко от своего арктического дома и медленно голодающего в Сене.
Об этом сообщило агентство AP.
Природоохранная организация Sea Shepherd France опасается, что на кита может ожидать голодная смерть в неестественной для него среде.
«Он действительно очень худой. Его кости торчат. Я не знаю, возможно, уже слишком поздно», — сказала Ламия Эссемлали, глава группы по охране морской среды Sea Shepherd France.
Защитники природы опасаются, что кит может повторить судьбу другой заблудившейся косатки, которая заблудилась, а затем умерла в Сене в мае.
Белуху впервые увидели в реке в начале этой недели. На кадрах с беспилотника, снятых французскими пожарными, видно, как кит плавно извивается на участке светло-зеленых вод Сены между Парижем и нормандским городом Руан, в десятках километров от моря.
«Это достаточно впечатляющее животное, белое (и) кажущееся спокойным. Он не кажется напряженным, регулярно всплывает на поверхность», — сказал офицер пожарной службы Патрик Эро из нормандского региона Эр в интервью французскому телеканалу TF1.
Но представители Sea Shepherd France заявили, что кит был в плохом состоянии, когда он был замечен в пятницу. Группа пыталась придать ему силы, накормив его селедкой.
В океанских водах белухи едят множество разных видов рыбы, а также осьминогов, кальмаров, крабов, креветок и других животных. Но река с пресной водой не может удовлетворить его потребности.
Белухи – сравнительно небольшие представители семейства китов, вырастающие примерно до 4 метров в длину.
По словам Эссемлали, вместо того, чтобы пытаться повернуть кита вниз по реке к морю, организация Sea Shepherd France настаивает на его задержании, чтобы потом его можно было переместить самолетом в арктические воды, откуда он, вероятно, прибыл.
Она сказала, что тестирование ДНК может помочь определить, из каких вод прибыл кит – из района Норвегии, Канады или России.
«Это будет возможно только в том случае, если мы сможем его накормить», – добавила она.
Бледная кожа белух и выпуклые лбы делают их легко узнаваемыми. Они также известны своей коммуникабельностью: обычно живут, охотятся и мигрируют вместе стаями.
По данным Национальной службы правительства США по океану, белухи считаются исчезающим видом и часто встречаются на мелководье в прибрежных арктических водах. Поскольку белухи издают множество звуков под водой, их также называют «морскими канарейками».
'Lost' beluga whale monitored by rescue services in river Seine pic.twitter.com/xch1n6lFnc— The Independent (@Independent) August 5, 2022