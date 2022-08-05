Во Франции спасают заблудившегося в Сене арктического кита 5.08.2022, 21:21

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Видеофакт.

Во Франции экологи пытаются спасти кита белуху, забравшегося далеко от своего арктического дома и медленно голодающего в Сене.

Об этом сообщило агентство AP.

Природоохранная организация Sea Shepherd France опасается, что на кита может ожидать голодная смерть в неестественной для него среде.

«Он действительно очень худой. Его кости торчат. Я не знаю, возможно, уже слишком поздно», — сказала Ламия Эссемлали, глава группы по охране морской среды Sea Shepherd France.

Защитники природы опасаются, что кит может повторить судьбу другой заблудившейся косатки, которая заблудилась, а затем умерла в Сене в мае.

Белуху впервые увидели в реке в начале этой недели. На кадрах с беспилотника, снятых французскими пожарными, видно, как кит плавно извивается на участке светло-зеленых вод Сены между Парижем и нормандским городом Руан, в десятках километров от моря.

«Это достаточно впечатляющее животное, белое (и) кажущееся спокойным. Он не кажется напряженным, регулярно всплывает на поверхность», — сказал офицер пожарной службы Патрик Эро из нормандского региона Эр в интервью французскому телеканалу TF1.

Но представители Sea Shepherd France заявили, что кит был в плохом состоянии, когда он был замечен в пятницу. Группа пыталась придать ему силы, накормив его селедкой.

В океанских водах белухи едят множество разных видов рыбы, а также осьминогов, кальмаров, крабов, креветок и других животных. Но река с пресной водой не может удовлетворить его потребности.

Белухи – сравнительно небольшие представители семейства китов, вырастающие примерно до 4 метров в длину.

По словам Эссемлали, вместо того, чтобы пытаться повернуть кита вниз по реке к морю, организация Sea Shepherd France настаивает на его задержании, чтобы потом его можно было переместить самолетом в арктические воды, откуда он, вероятно, прибыл.

Она сказала, что тестирование ДНК может помочь определить, из каких вод прибыл кит – из района Норвегии, Канады или России.

«Это будет возможно только в том случае, если мы сможем его накормить», – добавила она.

Бледная кожа белух и выпуклые лбы делают их легко узнаваемыми. Они также известны своей коммуникабельностью: обычно живут, охотятся и мигрируют вместе стаями.

По данным Национальной службы правительства США по океану, белухи считаются исчезающим видом и часто встречаются на мелководье в прибрежных арктических водах. Поскольку белухи издают множество звуков под водой, их также называют «морскими канарейками».

'Lost' beluga whale monitored by rescue services in river Seine pic.twitter.com/xch1n6lFnc — The Independent (@Independent) August 5, 2022

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