Более 200 украинских нардепов остались без диппаспортов 3 5.08.2022, 21:51

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Документы аннулировало Министерство иностранных дел Украины.

Дипломатические паспорта большинства нардепов аннулированы. Соответствующее уведомление поступило в Аппарат Верховной рады.

Об этом РБК-Украина рассказали трое собеседников в парламенте.

Документы аннулировало Министерство иностранных дел.

"Основание - нардепы не сдали свои дипломатические паспорта после заграничных командировок", – сказал один из источников.

В списке тех, кому аннулировали документ - 225 нардепов из разных фракций и групп, а также первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава профильного комитета по иностранным делам Александр Мережко.

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