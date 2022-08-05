Более 200 украинских нардепов остались без диппаспортов

Более 200 украинских нардепов остались без диппаспортов3
- 5.08.2022, 21:51
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Документы аннулировало Министерство иностранных дел Украины.
Дипломатические паспорта большинства нардепов аннулированы. Соответствующее уведомление поступило в Аппарат Верховной рады.
Об этом РБК-Украина рассказали трое собеседников в парламенте.
Документы аннулировало Министерство иностранных дел.
"Основание - нардепы не сдали свои дипломатические паспорта после заграничных командировок", – сказал один из источников.
В списке тех, кому аннулировали документ - 225 нардепов из разных фракций и групп, а также первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава профильного комитета по иностранным делам Александр Мережко.