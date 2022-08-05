Руководитель бара «Банки-бутылки» получил 30 суток ареста 3 5.08.2022, 22:07

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Андрей Жук

Лукашистам не понравилась песня группы «Океан Эльзы».

Андрея Жука, руководителя «Банки-бутылки», арестовали на 30 суток, сообщает «Наша Нiва».

По словам коллеги Андрея, его судили по двум протоколам: о неподчинении сотрудники милиции и «за пересылку чего-то оппозиционного».

Кроме этого, 14 суток административного ареста получил еще один сотрудник бара.

Напомним, 2 августа в баре выступила певица Мерием Герасименко. Среди других песен она исполнила песню «Океана Эльзы». На девушку и бар обрушился шквал критики со стороны госпропагандистов. В бар пришли сотрудники санстанции, МЧС и милиции. Мерием задержали.

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