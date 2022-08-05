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Известный израильский иллюзионист предупредил Путина

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  • 5.08.2022, 22:15
  • 3,672
Известный израильский иллюзионист предупредил Путина

Ури Геллер заверил, что в мире есть силы намного большие, чем у президента РФ.

Иллюзионист Ури Геллер опубликовал видеообращение, в котором пригрозил Владимиру Путину в случае примирения ядерного оружия. Ролик он опубликовал в Facebook.

«Если вы прибегнете к использованию ядерного оружия и решите нацелиться на Шотландию или любую другую страну в мире, ваши планы и ваши ракеты обернутся против вас! Я использую каждую последнюю молекулу своей Силы Разума, чтобы помешать вам начать ядерную атаку!» - заявил он.

В тоже время Геллер заверил главу Кремля, что существуют гораздо большие силы, которые могут предотвратить развязывание этой войны.

«Они наблюдают и ждут, и они остановят вас. Не обдумывайте этот ужасный ход событий. Пожалуйста, прислушайтесь: Если вы продолжите, то больше всего пострадает Россия и ее народ. Ваши компьютеры управления полетами выйдут из строя, ваши навигационные системы откажут, а ваши ракеты будут неисправны! Вы были предупреждены», — подытожил иллюзионист.

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