Николаю Козлову предъявили обвинение 5.08.2022, 22:40

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Николая Козлов

Его задержали 27 июля.

Николая Козлова, лидера Объединенной гражданской партии, обвиняют по части 1 статьи 342 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности), сообщает правозащитный центр «Весна».

Оксана Алексеева, глава Минской городской организации ОГП, проходит подозреваемой по тому же делу. Сегодня ночью их обоих должны этапировать в СИЗО на Володарского. Известно, что Алексеева заболела в ИВС коронавирусом.

Адвокат еще одной задержанной представительнице ОГП – Антонины Ковалевой – находится под подпиской о неразглашении.

Козлова, Ковалеву и Алексееву задержали 27 июля.

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