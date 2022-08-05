Под Гродно заметили очередную «чупакабру» 5.08.2022, 23:06

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Видеофакт.

Жители одной из деревень в окрестностях Гродно жалуются на неизвестного зверя, который повадился душить кур: подозревают происки «чупакабры». А вскоре странное существо попало на видео, которое выложил на своем канале портал NewGrodno.by, — правда, для мифического монстра оно выглядит не особенно устрашающе.

Автор ролика и его собака столкнулись с неведомым зверем в поле, и пес тут же принялся носиться вокруг него кругами и облаивать. Чем закончилась встреча, неизвестно.

В комментариях к видео пытаются опознать «чупакабру», которая, откровенно говоря, выглядит довольно хилой и тощей, и жалеют «бедное больное животное».

— Похоже что это больная лиса, еще и собаку может заразить, — предполагает один из комментаторов.

Стоит отметить, что «чупакабру» периодически видят в разных регионах Беларуси. Так осенью прошлого года ее заметили под Лепелем. Правда, посмотрев снимки сотрудники научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам заявили нашей редакции, что это была больная енотовидная собака.

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