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Украинский футболист «Арсенала» Зинченко отметился первой голевой передачей в чемпионате Англии-2022/23

  • 5.08.2022, 23:40
Украинский футболист «Арсенала» Зинченко отметился первой голевой передачей в чемпионате Англии-2022/23

Видеофакт.

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли стал автором первого гола чемпионата Англии-2022/23.

Бразилец поразил ворота «Кристал Пэлас» на 20-й минуте матча первого тура. Первый голевой пас сезона отдал новичок «Арсенала» украинец Александр Зинченко.

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