Украинский футболист «Арсенала» Зинченко отметился первой голевой передачей в чемпионате Англии-2022/23
- 5.08.2022, 23:40
Видеофакт.
Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли стал автором первого гола чемпионата Англии-2022/23.
Бразилец поразил ворота «Кристал Пэлас» на 20-й минуте матча первого тура. Первый голевой пас сезона отдал новичок «Арсенала» украинец Александр Зинченко.
GOOOOOOAL, Martinelli🔥😍— Flash Streams (@FBfans8) August 5, 2022
Crystal Palace 0-1 Arsenal
Wath the game live on 👇🏻https://t.co/igvxkdaQ83
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