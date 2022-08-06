Столичный проспект Независимости закрыли для мотоциклистов 6.08.2022, 1:00

Но только на ночь.

На проспекте Независимости ограничивают движение мотоциклистов. Установку знаков «Движение мотоциклов запрещено» планируют завершить к понедельнику. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

— Ограничение действует на пр. Независимости на участке от пл. Победы до ул. Свердлова в период с 21.00 до 6.00. Цель нововведения — снизить шум в вечернее время, когда движение транспорта и пешеходов на магистрали высокое, а также в ночное, когда люди отдыхают. Ограничение обусловлено и тем, что в центральной части города передвигается достаточно много групп мотоциклистов, которые создают чрезмерный шум при остановках и на старте перед перекрестками, — сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Дорожные знаки «Движение мотоциклов запрещено» установлены вместе с табличками, указывающими время действия запрета, на подъездах к проспекту со всех направлений, а также на самой магистрали. Важно: проехать через проспект на перекрестке по пересекаемой улице прямо не запрещено, а вот повернуть на магистраль и продолжить движение в зоне действия знаков запрещено, предупредили в ГАИ.

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