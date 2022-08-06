По Израилю выпущены более 100 ракет 6.08.2022, 2:00

В стране объявлена мобилизация резервистов.

В ответ на ликвидацию ЦАХАЛом высокопоставленного члена Исламского джихада из сектора Газа по Израилю было выпущено более 100 ракет. Израильская армия возобновила удары по сектору и объявила о мобилизации резервистов. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Сирены были слышны в Явне, Беэр-Яакове, Ашдоде и населенных пунктах на границе с Газой. Большинство ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

The Times of Israel сообщает, что информация о прямых попаданиях в израильские здания или ранениях людей не поступала.

Армия обороны Израиля заявила, что продолжает наносить удары по объектам палестинского Исламского джихада в секторе Газа.

Министр обороны Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 000 резервистов.

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