Зверские пытки украинского пленного: Bellingcat установил личность садиста 6.08.2022, 8:07

10,646

Наемник служит в батальоне «Ахмат».

Расследователи Bellingcat с помощью сайтов поиска по лицу идентифицировали российского оккупанта, который пытал украинского военнопленного. Вероятным преступником оказался 29-летний тувинец Очур-Суге Монгуш – наемник из батальона «Ахмат».

Об этом сказано в расследовании Bellingcat и издания The Insider. Также выяснилось, что пленного истязали и убили на территории санатория «Приволье» в Луганской области.

Уроженца Тувы, который пытал украинского военного, выдали ковбойская шляпа и браслет на руке. Этот браслет был на боевике и на других видео, на которых он успел засветиться.

Также в кадр попала машина с символикой «Z», которая, как и военный преступник, не менее пяти раз попала на видео, опубликованные на российских пропагандистских ресурсах. Автомобиль, на котором передвигалась группа наемников «Ахмата», был замечен в частности в Северодонецке на территории завода «Азот».

По фото из соцсетей удалось установить, что ранее Очур-Суге Монгуш работал в МЧС России.

Журналистам удалось пообщаться с оккупантом. Он отрицал, что кого-либо пытал и соврал, что никогда не держал в руках оружие. Монгуш заявил, что видео с пытками, в которых он участвовал, якобы смонтировано, а машину с «Z» он якобы никогда не видел.

При этом тувинец признал, что это он на видео с «Азота». Это дает основание утверждать, что и на видео с пытками также запечатлен он.

«Так или иначе, признания Монгуша очень важны: до разговора с ним было точно установлено, что человек на видео «ахматовцев» с завода «Азот» – это тот же, кто фигурирует на видео с истязанием, а также то, что очень похожий на этого истязателя человек по фамилии Монгуш воевал в «Ахмате», но оставалась гипотетическая возможность, что в «Ахмате» воюют два очень похожих человека монголоидной внешности. Однако признание Монгуша в том, что человек в шляпе на видео с территории завода «Азот» – это он, исключает все последние сомнения», – сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».