«Мавзолей Путина»: стало известно о проекте из 86 человек российской элиты 8 6.08.2022, 8:16

12,232

Фото: EPA

Группа оказывает серьезное влияние на политику Кремля.

В аппарате Совета нацбезопасности России есть проект под условным названием «мавзолей Путина». Речь идет о 86 лицах, влияющих на политику властной верхушки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Война – не только пули и снаряды, это медиа, энергетика, продовольствие, другие сферы. В аппарате СНБО есть проект под условным названием «мавзолей Путина» – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – «коллективный Путин» никуда не исчезнет», – говорится в заявлении.

Данилов также написал, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока Украина не знает, с кем на территории РФ будет вести финальные переговоры.

«Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля», — подчеркнул секретарь украинского СНБО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».