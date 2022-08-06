закрыть
6 августа 2022, суббота, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мавзолей Путина»: стало известно о проекте из 86 человек российской элиты

8
  • 6.08.2022, 8:16
  • 12,232
«Мавзолей Путина»: стало известно о проекте из 86 человек российской элиты
Фото: EPA

Группа оказывает серьезное влияние на политику Кремля.

В аппарате Совета нацбезопасности России есть проект под условным названием «мавзолей Путина». Речь идет о 86 лицах, влияющих на политику властной верхушки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Война – не только пули и снаряды, это медиа, энергетика, продовольствие, другие сферы. В аппарате СНБО есть проект под условным названием «мавзолей Путина» – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – «коллективный Путин» никуда не исчезнет», – говорится в заявлении.

Данилов также написал, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока Украина не знает, с кем на территории РФ будет вести финальные переговоры.

«Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля», — подчеркнул секретарь украинского СНБО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
Белорусские бойцы в Украине — бесстрашные самураи
Белорусские бойцы в Украине — бесстрашные самураи Валерий Сахащик
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос