«Мавзолей Путина»: стало известно о проекте из 86 человек российской элиты

«Мавзолей Путина»: стало известно о проекте из 86 человек российской элиты8
- 6.08.2022, 8:16
- 12,232
Группа оказывает серьезное влияние на политику Кремля.
В аппарате Совета нацбезопасности России есть проект под условным названием «мавзолей Путина». Речь идет о 86 лицах, влияющих на политику властной верхушки.
Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Война – не только пули и снаряды, это медиа, энергетика, продовольствие, другие сферы. В аппарате СНБО есть проект под условным названием «мавзолей Путина» – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – «коллективный Путин» никуда не исчезнет», – говорится в заявлении.
Данилов также написал, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока Украина не знает, с кем на территории РФ будет вести финальные переговоры.
«Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля», — подчеркнул секретарь украинского СНБО.