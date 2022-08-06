Украинские ракеты уничтожили два командных пункта десантной дивизии РФ в Чернобаевке

Украинские ракеты уничтожили два командных пункта десантной дивизии РФ в Чернобаевке4
- 6.08.2022, 8:25
- 4,846
Российская группировка на юге «обезглавлена».
Украинские военные поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».
Также подразделения ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и районе сосредоточения вооружения и техники в Олешках Херсонской области. Артиллерия на южном направлении уничтожила шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
В течение боевого дня по врагу в операционной зоне группировки авиацией ВСУ нанесено четыре удара по скоплению противника, двум опорным пунктам и складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.