Мнение: Россиян готовят к сдаче Херсона 6.08.2022, 8:27

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А Изюм превратился в «стратегическую дыру» для войск РФ.

Кремлевская «Ридовка» почти дословно повторяет «тайную» методичку о «сдаче Херсона», сообщает телеграм-канал Сynic.

Что интересно: аналогичные наступательные движения отрицательного характера со стороны армии РФ характерны и для Изюма, войска от которого перебросили на Херсон, в результате чего «херсонская линия обороны» продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны Украины, а Изюм превратился в «стратегическую дыру», откуда войска вывели на остальные направления, а про оборону самого Изюма Москва походу вообще забыла.

При этом общие негативные настроения командования РФ относительно херсонского направления, несмотря на массовую переброску туда техники и солдат, говорят о том, что генеральная стратегия «крови и железа» перестает казаться эффективной даже самим её авторам.

При этом РФ на данный момент «щупает» фронт по всем направлениям, делая акцент на донецком треугольнике, где возможности захватить и закрепиться не имеет в случае необходимости переброски войск на смежные фронты.

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