«Только на кафе уходит 1000 рублей в месяц» 5 6.08.2022, 8:38

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Белорусы рассказали о своих расходах на еду.

Несмотря на то что цены на продукты растут со скоростью болидов «Формулы-1», официальная статистика настаивает: в процентном соотношении белорусы тратят на еду такую же часть своих доходов, как и раньше — 40%. Журналисты onliner.by попросили читателей рассказать, сколько денег они тратят на еду, и показать, что покупают в магазинах и что готовят.

Алексей из Минска: «Тратим около 1000 рублей в месяц на троих, часто берем продукты на доставке»

Алексею 31 год, у него 27-летняя жена и 2-летняя дочка. Еще восемь лет назад мужчина ради интереса начал вести учет всех трат в приложении CoinKeeper. Теперь он точно знает: в последние месяцы на покупку продуктов домой семья тратит 950—1050 рублей. Еще 100—170 рублей уходит на походы в кафе. Получается 1050—1220 рублей каждый месяц.

— Я работаю на удаленке, жена сидит в декрете, дочка еще не ходит в сад, поэтому едим мы в основном дома. Мы с женой готовим по очереди. Я учился готовить по рецептам из интернета. Люблю готовить бургеры, шаурму, всякие неполезные штуки. Нравятся макароны со сливками, но сливки сейчас нигде не купить. Сначала они подорожали в полтора раза, а потом и вовсе пропали — их нет ни на доставке, ни на полках в магазинах.

Во времена коронавируса семья решила пользоваться «Е-доставкой». С тех пор привыкли — теперь уже лень ходить по магазинам, плюс в доставке ассортимент гораздо больше: например, в магазине у дома из мяса только свинина и курица, а в доставке всегда есть говядина.

В сезон овощей и фруктов Алексей ходит пешком на рынок «Тутэйшы» на Партизанском проспекте. Говорит, что цены выше, чем на Комаровке, зато близко.

Пару раз в месяц семья ходит в «Terra Пиццу» недалеко от дома, чтобы поесть суши или бургеров. Иногда заказывают доставку шашлыков через «Яндекс.Еду», потому что не всегда удается пожарить шашлыки самостоятельно. В июле на питание вне дома потратили 100 рублей — это было два похода в кафе.

На питании семья особо не экономит, но кое-что супруги стали позволять себе реже. Например, красную рыбу в последнее время не брали: подорожала. Алексей любит пармезан, который стоит 90 рублей за кило, — его тоже давно не покупали. И теперь лишний раз не берут икру.

— В середине июня мы поехали в Турцию на две недели. Когда вернулись, я ощутил, как за это время выросли цены в Минске. Может, это на контрасте с турецкими ценами, не знаю.

Наталья из Березино: «У нас есть огород и козы, это дает хорошую экономию»

Вся семья 27-летней Натальи из Березино обычно питается дома. Живут вчетвером: кроме Натальи, это 35-летний муж, 2-летний ребенок и 65-летняя бабушка. На питание уходит от 800 до 1000 рублей, еще 100—150 рублей оставляют в кафе — итого получается 900—1150 рублей в месяц. Траты подсчитывают в приложении 1Money.

— Мы скачали первое приложение, которое выскочило в Google Play. Сразу не могли привыкнуть к тому, что нужно вносить в приложение все траты, а теперь делаем это на автомате. Только положил деньги в кошелек — сразу внес сумму в приложение.

Мы живем в частном доме, у нас есть огород. Это огромный плюс, что у нас есть свое, мы не тратим деньги на некоторые продукты. Уже есть домашние кабачки, огурцы, картошка, начинаются помидоры. Ребенок любит домашнюю землянику. Еще у нас есть породистая коза, поэтому козье молоко и творог у нас свои.

Мы в принципе любим молочку, у нас холодильник на 40% заполнен молочными продуктами. Покупаем коровье молоко, кефир, твердые и творожные сыры, ребенок любит творожки в баночках.

Продукты закупают в ближайшем магазине, ходят туда каждые два-три дня. Чаще всего готовит Наталья — сразу на два дня. Иногда помогает бабушка. Обычно готовят что-то простое и быстрое. Вся семья любит блинчики, сырники, запеканку из козьего творога, омлет, запеченную с овощами курицу, рыбные и мясные котлеты.

— Сейчас, в летнее время, муж просит холодник, а сын, наоборот, ест все супы, кроме холодника. Поэтому обычно у нас в холодильнике есть два вида супа. Мои мужчины очень любят блюда из картофеля, у мужа любимое блюдо — обычные драники, он часто просит приготовить их. Сын больше любит простое пюре, картофель из духовки. А вообще, в нашей семье особо не привередничают, поэтому каких-то проблем с готовкой нет.

На территории дома есть мангал, поэтому некоторые блюда готовят на нем.

В кафе Наталья с мужем и сыном ходят пару раз в месяц. Печалятся, что в Березино мало мест, куда можно сходить с ребенком, поэтому заходят на пиццу и бургеры в Минске, когда бывают в столице.

Вадим из Гродно: «Заполняю холодильник на 120 рублей в месяц»

Вадиму 30 лет, он один снимает квартиру. В месяц домой парень закупает продуктов примерно на 120 рублей. Еще около 20 рублей уходит на походы в кафе. Обычно он закупает продукты раз в неделю.

— Питаюсь три раза в день, это получается 21 трапеза в неделю. Где-то раз в месяц бываю у родителей в Лиде — там меня кормят и дают с собой продукты, которых мне хватает на пару дней. Обычно родители дают либо что-то готовое, например жареное мясо, либо покупают колбасу, сыр, какие-то консервы — это дает экономию. Раз или два в месяц питаюсь в заведениях. Я считаю все свои траты. Работаю маркетологом, в моей работе много анализа. Рабочие рефлексы перенеслись в рабочую жизнь и стали частью меня. Помимо доходов-расходов, я еще веду таблицу по дням: где был, что делал, с кем пересекался; отдельно — про людей: с кем виделся, о чем говорили, о чем узнать спустя время. Я делаю все это для прогнозирования.

— Мой традиционный «затар» выглядит так. Яйца — 10 штук, это поесть пять раз — либо жарю их с колбасой, либо варю и ем с соусом. Пельмени — 36 штук, ем три раза в неделю — чаще варю, иногда запекаю с овощами в сметанном соусе. Тосты + колбаса + сыр + соус — из этого получаю восемь обедов — делаю обычные бутерброды либо запекаю. Суп ем три раза в неделю.

Парень не выискивает скидки и акции, не бегает в поиске наиболее низких цен — покупает продукты в круглосуточном «Евроопте» рядом с домом.

Елена из Минска: «На доставку пиццы и походы в кафе на красивые завтраки тратим 1000 рублей»

Тридцатилетняя Елена с мужем работают в IT-сфере и на продуктах особо не экономят. У ребят есть 6-летний сын. Ежемесячно на питание семья тратит около 2000 рублей, половина этой суммы уходит на походы в кафе и заказ доставки готовых блюд. В магазин ребята ходят каждый день и берут минимум еды — то, что можно приготовить в ближайшие пару дней.

— Вчера я купила говядину — потушу ее. Креветки — в морозилку, они были на скидке по 19 рублей, взяла килограмм про запас. Еще сыры и много сладостей на выходные. Шоколад всегда беру дорогой, потому что едим только мы с ребенком, съедаем максимум по две плиточки в день. Большую шоколадку мы с ним будем есть неделю. У нас не бывает забитого холодильника, потому что мы часто едим не дома — продукты могут испортиться быстрее, чем мы их съедим.

Когда я ушла в декрет, подсела на шоу «МастерШеф», в котором соревновались повара-любители. Оттуда я узнала о существовании фарфалле, необычных сыров и соусов, а также о многих нюансах: например, что похожие продукты по-разному влияют на финальный вкус блюда. Так, черри дороже обычных помидоров, зато блюдо с ними слаще, а если вместо куриной грудки использовать индюшачью, в финале вы получите более сочное мясо. На момент, когда я начала смотреть шоу, вышло уже пять сезонов. Я смотрела по три-пять серий в день и мечтала поучаствовать сама.

В шоу молодая мама не попала, зато увлеклась готовкой.

— Мы любим красную рыбу, я всегда готовила ее одинаково — в фольге. А тут внезапно открыла для себя новые рецепты: красная рыба в сливках, со шпинатом, стала делать чуть более сложные бутерброды с ней — уже не на батоне с маслом, а на подсушенной с одной стороны чиабатте с кремчизом.

Красная рыба в этом году сильно подорожала. Раньше я брала стейки из свежей форели на скидке по 35 рублей за килограмм — прямо ходила и смотрела, есть ли скидка. Теперь ее не дождешься, стейки в том же магазине стоят 60—65 рублей.

Как-то Елена решила, что в доме должно быть как можно больше здоровых блюд, и начала искать рецепты салатов без майонеза, стала делать ПП-пиццу — с гречневой, а не с пшеничной мукой для теста или с основой из кабачка.

— Часто слышу, что здоровое питание — это дешево. Думаю, это так, если питаться овощами вроде морковки, а из мяса есть только курицу. Сейчас пакет салатной смеси стоит около 5 рублей, и там порция — 150 граммов, на одного человека. Возьмите кочан айсберга — это же больше 10 рублей. А добавьте еще, например, авокадо — и вы поймете, что дешевле было бы пожарить кусок свинины.

Сын и муж Елены не фанаты здоровой пищи. Поэтому в качестве альтернативы по вторникам в семье заказывают пиццу.

— Мы любим кафе, в первую очередь, за то, что не нужно готовить. Во-вторых, иногда там бывают необычные блюда. Каждую субботу мы отвозим ребенка на занятие к логопеду, у нас с мужем появляется редкий час наедине друг с другом. Пока сын занимается, мы идем в кофейню через дорогу на красивый завтрак. Берем кофе с круассанами и много болтаем.

В какой-то период, по словам Елены, походов в кафе стало настолько много, что семья стала ценить еду, приготовленную дома. Правда, по словам женщины, зачастую дешевле заказать блюдо в недорогом кафе, чем приготовить его же самостоятельно.

— Я понимаю, кто-то съязвит и скажет, что мы спускаем много денег ради того, чтобы набить брюхо, — так говорит как минимум моя мама. Но почему бы и нет? Еда может быть не только источником энергии, но еще и источником радости, поводом для бесед. Можно с утра есть подгоревшие сырники, которые купались в масле, — а можно приготовить что-то классное, потратив на это больше денег. Каждый расставляет приоритеты сам, ну и кто на что заработал.

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