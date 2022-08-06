ВСУ попали в склад боеприпасов оккупантов в Макеевке: гремят мощные взрывы 2 6.08.2022, 8:42

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В Горняцком районе города бушует пожар, поднялся столб черного дыма.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по складу боеприпасов армии РФ в оккупированной Макеевке Донецкой области. В Горняцком районе возник пожар, поднялся столб черного дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В городе слышно, как раздаются взрывы боекомплекта.

«Обозреватель» собрал всю известную на данный момент информацию.

«В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ горит склад с боеприпасами. … Горняцкий район Макеевки: фиксируется сильное возгорание в результате обстрела, столб черного дыма, детонируют БК. … После ракетных ударов ВСУ по Макеевке, в Горняцком районе возник пожар на складе с боеприпасами, раздаются взрывы боекомплекта», – говорится в сообщениях.

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