Советник Залужного: Ракеты ATACMS станут для армии РФ непосильным бременем 1 6.08.2022, 9:02

3,104

Россия сейчас не может противостоять западному оружию в Украине.

России становится все труднее вести войну в Украине из-за эффективного использования украинцами западного вооружения.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, отметив, что Россия вряд ли сможет существенно противодействовать этому вооружению в ближайшей перспективе.

Недавно Райс вернулся из Донбасса, где наблюдал за изменениями на поле боя и оценивал потребности Украины для достижения победы в войне.

«Похоже, что России становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, составам поставок и скоплениям войск», - сказал он.

Эксперт пояснил, что система материально-технического обеспечения российской армии требует наличия централизованных составов, что объясняется «паллетным» типом материально-технического обеспечения. Это делает склады отличными мишенями для высокоточных HIMARS и M777, отметил он.

«Если – и, надеюсь, когда Украина получит ракеты ATACMS (ракеты, летящие на расстояние до 300 км, – ред.), России негде в Украине скрыть ни свои системы командования и управления, ни склады поставок», – сказал Райс.

«Между НАТО и Украиной должна быть договоренность, что никакие ATACMS не будут запускаться за пределы территории Украины. Содержание армии, которая не контролирует небо и будет подвергаться обстрелам в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для российской армии бременем, которое она не способна нести», - акцентировал советник.

Он отметил, что содержание армии, которая не контролирует небо и будет испытывать обстрелы в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для ВС РФ «обузой, которую они не способны нести».

По словам Райса, большинство западного оружия – NLAW, Stinger, Javelin, HIMARS, Switchblade, высокоточные боеприпасы M777, Gray Eagle и Harpoon – оказались невероятно эффективными против российской армии.

«Россия давно знает о большинстве этих платформ и все же не может успешно противостоять им где-либо. Маловероятно, что Россия сможет существенно противодействовать этим платформам в ближайшей перспективе – в течение следующих нескольких лет. На мой взгляд, с достаточным количеством такого оружия это только вопрос времени, когда Украина добьется победы и выгонит россиян со своей земли», – сказал советник Валерия Залужного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».