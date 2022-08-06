Житель Слуцка построил плот и вместе с внуками чистит реку
- 6.08.2022, 9:06
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Необычное плавсредство сделано из пластиковых канистр.
Слуцкий лодочник Александр Березовский в хорошую погоду вместе с внуками отправляется на очистку Случи от зарослей, пишет kurjer.info.
Плот он сделал сам — из пластиковых канистр. Для того, чтобы доставить его к реке, соорудил специальное средство на колесах, крепящееся к велосипеду.
«Чистим Случь, чтобы не зарастала, — говорит Александр. — Вот и внуков приучаю, чтобы без дела не болтались. Да еще и уроки ботаники им даю: белые кувшинки здесь рвать нельзя, они в Красную книгу занесены».