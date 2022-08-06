Политолог: Лукашенко больше всего стоит опасаться ближайшего «союзника» 1 6.08.2022, 9:31

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У власти диктатора не осталось точек опоры ни внутри страны, ни извне.

Политический аналитик Александр Класковский рассказал на «Позірке» о еще одной угрозе власти Лукашенко:

— Больше всего Лукашенко сейчас стоит опасаться, как ни парадоксально, ближайшего союзника. Владимир Путин всерьез болеет идеей некоей реинкарнации советской или даже Российской империи.

Есть версия, что для начала Москва захочет расширить «Союзное государство» за счет так называемых «ДНР», «ЛНР», самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

И тогда плакал статус Лукашенко как «эксклюзивного партнера» России в рамках «союза двух». Его поставят на одну доску с деятелями совсем уж марионеточных образований.

Но еще хуже для него будет, если Путин в 2024-м надумает якобы красиво уйти с поста российского президента, а на самом деле никуда не уйти, а возглавить укрупненное «союзное государство» или некую другую форму нового мини-СССР.

Разговоры о подобном плане, подразумевающем банальное присоединение Беларуси, были популярны среди аналитиков года три назад, когда Путин еще не обнулил свои сроки.

Сейчас же при подобной постановке вопроса (другое дело, пойдет ли на это Путин, но после 24 февраля от него можно ожидать всего) у Лукашенко будет несравненно меньше сил сопротивляться. После 2020 года зависимость от Кремля стала мощнейшей, после начала агрессии против Украины — почти фатальной.

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