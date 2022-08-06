«Затерянную» в лесу под Минском дачу продают за $55 тысяч 6.08.2022, 9:40

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Идеальная для летней жары недвижимость расположена в 15 минутах езды от МКАД.

Судя по прогнозу погоды, лето еще не готово распрощаться с нами. Теплые (и даже жаркие) денечки будут сопровождать белорусов как минимум неделю. А может, и дольше. К тому же не станем списывать со счетов сентябрь — он тоже способен приятно удивлять. В общем, настоящий дачный сезон, когда можно гулять, загорать и жарить шашлыки, продолжается. И если у вас все еще нет собственной фазенды, это можно исправить.

В базе onliner.by хватает предложений на разный вкус и кошелек. Журналисты прогулялись по 120-метровой даче, расположенной в 15 минутах езды от МКАД.

Чтобы никакого шума — только пение птиц

Аккуратный дом с большой террасой, на которой нынешние собственники проводили много времени, находится в садоводческом товариществе «Белая Березка». Более лиричное название для СТ и придумать сложно — «Химик» да «Строитель» могут только позавидовать. Само товарищество разделено на две части и окружено со всех сторон лесом, переходящим в одном из направлений в биологический заказник «Глебовка». С леса, в общем-то, и началась эта история.

— Мой муж, который вырос в деревне, все время хотел, чтобы у нас была возможность выезжать за город. Хотя бы на лето. Но до реализации этой задумки все не доходили руки — хватало других забот, — восстанавливает дачный путь Наталья. — А вот когда появились дети, стало понятно, что нам очень нужны зеленые сотки, уютный домик и тишина. Есть же разница: гулять с коляской вдоль проспекта или все время быть на свежем воздухе и не переживать за то, чем дышит ребенок.

Правда, несмотря на то, что план был понятен, его реализация продвигалась не очень быстро. Пара придирчиво отсматривала вариант за вариантом и понимала: все не то. В какой-то момент супруги отчаялись найти готовую дачу и «в порыве страсти» купили голый участок в Семково. Правда, очень скоро поняли, что не хотят заниматься стройкой, и выставили сотки на продажу.

— Поиск на самом деле был непростым. Во-первых, мы хотели приличный дом, а не непонятно из чего собранную избушку, во-вторых, после шума города мечталось попадать в абсолютную тишину, чтобы только птички пели, в-третьих, было важно, чтобы дача находилась недалеко от города. Но все эти совершенно простые факторы как-то не складывались. Особенно огорчало, когда, кажется, подберешь неплохой вариант, а потом отказываешься от него из-за того, что слышно, как за деревьями гудят электрички или вдалеке шумит трасса. В итоге свою дачу мы нашли только тогда, когда старшему ребенку исполнилось пять лет. Но зато это оказалось чудесное место: крайний в СТ участок, всего один сосед и сплошной лес кругом. Ощущение, будто у тебя есть личный уголок леса (да к тому же с собственным подъездным путем, которым никто другой больше не пользуется), — показывает Наталья.

Заезжай и живи

Сделка состоялась в 2018 году. Восемь соток земли, готовый 120-метровый каркасный дом (20 «квадратов» приходится на террасу) и ощущение исполнения мечты — вот что приобрели минчане.

— Хозяином дачи был профессиональный строитель, который, собственно, тем и занимался, что покупал хорошие участки, строил на них каркасники и в дальнейшем продавал. Дом был готов для жизни: просторная кухня-гостиная, две спальни, санузел. Нам оставалось только покрасить стены в тот цвет, который больше нравится, и расставить мебель.

За все это время никаких проблем с дачей не возникало: новый добротный дом, ломаться и портиться нечему. К тому же перед покупкой мы обращались в «Эво Лэнд», чтобы независимые специалисты оценили постройку. Так что прожили мы здесь спокойно, не напрягая себя доделками и переделками.

Многие знакомые спрашивали, не подводит ли кровля, не протекает ли где-нибудь. Народ у нас не привык к тому, что крыша может быть плоской, поэтому, видимо, и возникали сомнения. Но нет, все в порядке: там грамотная разуклонка, все сделано на совесть. По ощущениям надежность кровли такая, что там даже можно несколько шезлонгов поставить, чтобы загорать.

А что касается энергоэффективности дома, то это же каркасник — он как термос: сохраняет прохладу летом и тепло зимой. Отопление у нас, к слову, электрическое: программируешь конвекторы на ту температуру, которая тебе нужна, и они автоматически поддерживают микроклимат. Мы, как и все, кто перебрался за город, хотели поставить в гостиной камин, но руки до этого так и не дошли. Вода есть как сезонная (ею поливаем участок), так и из собственной скважины, — говорит Наталья.

Садоводческое товарищество «Белая Березка» совсем небольшое, но и тут зимуют люди, у кого дома покрепче.

— Не знаю, где раньше работал наш председатель, но за порядком он следит четко: везде поставлены дорожные знаки, вывозится мусор, а дороги каждые две недели подравниваются (он вроде даже сам проезжает на тракторе).

Конечно, основной контингент здесь — пенсионеры. Бывает, выйдешь на улицу и ни души не встретишь — все заняты огородами и ждут, когда уже начнется сезон закаток, — смеется минчанка. — Но благодаря этому ты можешь насладиться той самой тишиной, по-настоящему отдохнуть.

Знаете, это так здорово — сидеть на своей террасе и смотреть на «зеленое море», окружающее дом почти со всех сторон.

Вообще, мы по натуре домоседы, но на даче все время проводили на террасе: завтракали, общались, читали. Заходить в помещение даже не хотелось — настолько там было комфортно и уютно. И я убеждена, что просторная терраса — неотъемлемая составляющая хорошего дома. А если вдруг станет остро не хватать цивилизации, то до Минска рукой подать: на машине до Уручья ехать минут 10, до Серебрянки — максимум полчаса. Также ходит рейсовый автобус, правда до остановки надо пройтись пешком через лесок, на это уйдет минут 15. Такси до города стоит 17 рублей, ездит «Е-доставка», так что жить тут очень удобно.

— Почему же тогда продаете такое райское место?

— Мы всей семьей перебрались в большой коттедж за городом: с огромным участком и лесом на нем. Так что в даче больше нет необходимости. Сейчас мы ездим туда, только чтобы полить туи и постричь газон. Смысл, чтобы дача простаивала?

— Торг уместен?

— Да, разумный торг уместен. Но опять же: скинуть, к примеру, $10 000 в эквиваленте не согласимся. Мы выставили дачу за ту цену, за которую сами купили. Приплюсовали только траты на мебель и бытовую технику, так как все останется новым хозяевам (на часть бытовой техники еще даже есть гарантия). Очень надеюсь, что мы встретим тех самых людей и отдадим любимую дачу в добрые руки.

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