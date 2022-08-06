Сколько можно заработать на лисичках и ягодах в белорусских регионах 6.08.2022, 10:02

Семья из Борисовского района разоблачила «схему» заготовителей.

Семья жителя Забашевичей Борисовского района поставила свой личный рекорд — набрала 33 кг лисичек. Выручили за них около 200 рублей, но тогда цена за килограмм была 6 рублей. Теперь заготовители опустили ее до 4,5 рубля, сообщает mlyn.by.

Заготовители объясняют низкую цену на грибы и ягоды очередями на границе:

— Грибы и ягоды, как и прежде, везут в Литву, Польшу, Германию. Но на границе теперь фуры стоят долго, по несколько суток. Представляете, какой товар приезжает к конечному заказчику?! Поэтому и цены частники снижают. На ягоды еще ничего, ведь чернику предварительно замораживают. Сегодня принимаем грибы и ягоды по 4,5 рубля. Если бы наши предприятия сами перерабатывали и поставляли, было бы совсем по-другому…

Можно заработать и на чернике. Ведро ягод — около 7 килограммов, за день можно сдать на 30 рублей и больше. За неделю это около 200 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».