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На Московской бирже произошел сильнейший за месяц обвал

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  • 6.08.2022, 10:13
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На Московской бирже произошел сильнейший за месяц обвал

Инвесторы ждут распродажи активов «скрепных» нерезидентов.

Сильнейшим за месяц падением завершает российский рынок первую неделю августа, по итогам которой индекс МосБиржи просел на 7% и едва держится у отметки 2000 пунктов, сообщает finanz.

Приступ страха у инвесторов породило решение ЦБ допустить к торгам нерезидентов из «дружественных стран»: с 5 августа они снова могут проводить операции, и есть опасения, что это породит массовый исход из российских активов, пишут аналитики ПСБ.

Распродажа «скрепных» нерезидентов может затронуть около 1% капитализации индекса МосБиржи, хотя в разных компаниях доли разные, указывает профессор ВШЭ Евгений Коган: 12% в «Яндексе» и лишь 0,1% в «Газпроме» и ВТБ.

Следом, с 15 августа, начнется конвертация в российские акции депозитарных расписок, торгующихся на иностранных биржах. И это может спровоцировать распродажу еще на $5-18 млрд, оценивают аналитики ITI Capital. По их прогнозу, иностранные инвесторы захотят сбросить от 10% до 50% расписок.

Это оставит на их счетах рубли, которые ввиду токсичности будут сразу же конвертированы в валюту. Поэтому следствием всех решений ЦБ будет дальнейшее падение рубля, пишет ITI.

Индекс МосБиржи, по оценке компании, может опуститься до 1800 пунктов - уровня, ниже которого он не закрывался ни разу с февраля 2016 года.

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