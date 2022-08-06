В центре Бердянска прогремел взрыв возле отделения «полиции» оккупантов 2 6.08.2022, 10:55

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Захватчики в панике оцепили квартал.

Во временно оккупированном Бердянске местные жители слышали сильный взрыв, который раздался в районе захваченного российскими военными отделения Нацполиции в центре города. После «хлопка» оккупанты оцепили квартал.

Инцидент произошел утром в субботу, 6 августа. Об этом сообщил Telegram-канал «Бердянск в оккупации».

«Квартал оцеплен перепуганными рашистскими войсками, по сообщениям бердянцев – взрыв было хорошо слышно во всей центральной части Бердянска», – сказано в посте.

Судя по комментариям, «хлопок» был довольно мощным. Что именно взорвалось, информации пока что нет.

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