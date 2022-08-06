Лукашенко проигрывает битву за урожай, но направляет технику в «ДНР»9
- 6.08.2022, 11:00
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Деньги за лизинг Беларусь вряд ли получит.
Пока Беларусь проигрывает битву за урожай, диктатор Лукашенко направляет технику в «ДНР».
Первую партию сельхозтехники в лизинг передали одному из крупных агропредприятий Шахтинского района «ДНР». Лизингодателем является ГУП «Республиканская лизинговая компания», сообщает телеграм-канал БОР.
«Как вы относитесь к подобному акту благотворительности? Деньги за эту технику Беларусь вряд ли увидит», — задаются вопросом авторы телеграм-канала.