Автомобильный рынок в Беларуси рухнул в пять раз 1 6.08.2022, 11:20

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Дилеры рассказали, сколько новых авто удалось продать в июле.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в июле.

В июле официальный рынок новых автомобилей Беларуси продолжил падение. Автодилеры продали всего 837 новых автомобилей (694 легковых и 143 легких коммерческих). Это почти в 5 раз ниже уровня июля прошлого года. Такие данные сообщила Марина Рудакова, управляющая группой Volkswagen в Беларуси.

По сравнению с предыдущим месяцем, когда было продано более 1100 легковых автомобилей, рынок упал более чем в полтора раза. Однако результат оказался все же выше, чем в апреле – мае.

«Динамика рынка сейчас в первую очередь определяется доступностью автомобилей и скоростью распродажи складов, как в июле, так и в предыдущие месяцы.

Активизация продаж Geely, которая началась в июне, позволила передать клиентам 290 автомобилей (первое место на рынке), но доступные склады сильно сократились. Поэтому лидерами среди моделей по продажам предсказуемо стали Geely Atlas Pro (140 штук) и Geely Coolray (130 штук).

В структуре рынка по классам преобладали модели SUV (суммарно продано 577 кроссоверов), в то время как в ранее наиболее популярном классе B продано всего 70 автомобилей. Основная причина этого – в остановке работы сборочных предприятий в России», – говорится в отчете БАА.

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