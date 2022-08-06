«Начальные вложения — две квартиры в Минске и один Range Rover» 6.08.2022, 11:32

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Белорусские косметологи рассказали, как открыли центр красоты в столице.

Запустить бизнес, основанный на близкой коммуникации с людьми, в начале 2020-го, прямо на старте пандемии? Легко. Выжить после этого? Нелегко, но возможно. Соучредители Центра эстетической медицины и косметологии Molecula из Минска Егор Адамович и Ксения Мухаметшина это сделали и рассказали «Про бизнес», как работает их бизнес, где салону красоты найти хорошие кадры и к чему нас приведет дефицит «ботокса».

«Того, что на получение лицензии уйдет год, я, конечно, предположить не мог»

Красивые интервьеры, приятные запахи, улыбчивые сотрудники, чай-кофе, дорогая косметика — это то, что видят «снаружи» посетители любого хорошего салона красоты. Внутри же этого бизнеса, говорят наши герои, все немного сложнее.

— Медицинский бизнес — лицензируемая и жестко регламентированная деятельность, — рассказывает директор центра Ксения. — В нем точно не получится просто арендовать помещение, сделать косметический ремонт и через месяц начать работать. Потому что в деле, связанном со здоровьем человека, абсолютно все — начиная от краски на стенах и заканчивая устройством розеток и составом перчаток — должно иметь определенные характеристики, подтвержденные документами.

Предприниматели признаются: даже они, заранее понимавшие специфику косметологической сферы, не были готовы к такому объему бумаг, с каким пришлось столкнуться на старте бизнеса.

Егор Адамович, врач-косметолог 1-ой медицинской категории, к 2019 году имел неплохой опыт работы в государственных и частных медицинских учреждениях — и решил, что пора начинать собственное дело. Для себя он видел это так: только свой бизнес позволит легко и без проволочек внедрять современные методики, закупать дорогое оборудование, предлагать новые услуги. Ксения тоже мечтала о собственном центре красоты — и партнеры решили стартовать вместе.

— У меня было четкое понимание, каким должен быть наш центр. Но того, что на получение лицензии уйдет год, я, конечно, предположить не мог, — признается Егор.

— Помню, мы посмотрели перечень документов, необходимых для организации салона, и я почему-то решила, что там нет ничего особенного, — смеется Ксения.

В 2019 году пришли мы в Минздрав с такой тоненькой папочкой. Потом надо было донести одну бумажку, вторую, третью… К началу 2020-го у нас уже был целый шкаф документов.

За год центр все же подготовили к открытию, укомплектовали штат. Уже нужно было платить зарплаты спецалистам, оплачивать аренду (а это € 1200 в месяц) и коммунальные платежи — но лицензии еще не было. Егор и Ксения вспоминают: когда наконец-то ее получили, это был самый счастливый день.

— Нас просто распирало от гордости: мы смогли, мы выполнили все требования для того, чтобы иметь статус медицинского центра. Было сложно, нервно, дорого — но оно того стоило!

Кстати, о «стоило». Точную сумму, которые предприниматели вложили в открытие своего центра, они называют очень условно: «Личные вложения — две квартиры в Минске и один Range Rover». Только ремонт в помещении будущего центра обошелся, вспоминают Ксения и Егор, в $ 120 000.

Технологичный ответ на ковидный вопрос

Итак, центр эстетической медицины Егора и Ксении открылся 29 февраля 2020 года. Самое время, учитывая начало пандемии… Но Ксения и Егор сразу решили не отчаиваться: им было чем противостоять негативным внешним обстоятельствам.

— Выручила скрупулезность и требовательность Егора, — вспоминает Ксения. — Во-первых, еще до пандемии и открытия мы решили делать в салоне очень хорошую систему вентиляции: она даже в разы мощнее, чем требовали регламенты Минздрава. Вложили в нее $ 10 000 — и ни разу не пожалели. Воздух в помещениях меняется и обеззараживается каждые 30 минут — и, конечно, в ковид мы сделали это нашим преимуществом.

Во-вторых, Егор сразу решил никогда не экономить на качестве и уровне оборудования. На момент открытия у нас был один из лучших в Минске и самых современных аппаратов для лазерной эпиляции стоимостью около $ 100 000 — это тоже стало конкурентным преимуществом. И мы можем сказать, что на сегодня вложения в него окупились. В 2021 году мы решили купить еще один экземпляр этого же производителя: на тот момент оборот центра не позволял сделать это за счет заработанных денег, поэтому пришлось снова вкладывать собственные.

На старте центр начинал с лазерной эпиляции, дерматовенерологии и физиотерапии. Позже список услуг дополнился инъекционной косметологией с широким перечнем наименований — от увеличения губ до контурной пластики и массажа. Ассортимент услуг постоянно расширяется: в этой сфере, говорят предприниматели, ты должен постоянно быть в курсе тенденций и не отставать ни в подходах, ни в оборудовании.

— Нам точно не интересно застывать в одной косметологии, — уверен Егор. — Сейчас собираемся предоставлять услуги пластической хирургии: врачи центра уже проходят обучение в этом направлении. Как только это будет освоено, думаем присмотреться к нише эстетической гинекологии.

— На старте мы столкнулись с необходимостью расширять клиентскую базу, — говорит Ксения. — Пробовали разные каналы продвижения своих услуг. Объявления на ближайших домах, к примеру, не сработали. А вот Instagram оказался очень эффективным. Стали размещать акции на скидочных платформах типа slivki.by, там у нас уже 6 страниц отзывов. И вот что удивительно: люди обычно очень мотивированы выплеснуть в сеть свои негативные эмоции, а описать свои положительные впечатления не всякий найдет время и желание. Но мы получаем очень много слов благодарности и поддержки. Думаю, именно отзывы в Сети, а также «сарафанное радио» работают лучше всех.

— Недавно мы пересмотрели наш первоначальный бизнес-план, — рассказывают предприниматели. — На старте нам казалось логичным проанализировать средние цены на рынке, заложить предполагаемый объем услуг, отнять обязательные расходы — и вот тебе огромная прибыль. Но из-за постоянно меняющейся ситуации в стране и мире за эти два года пришлось серьезно понизить цены на услуги относительно тех, что мы закладывали изначально.

Результат сегодня скромный: рентабельность центра — 10%. Но в ситуации, когда доходы людей падают, важно удерживать хотя бы минимальный плюс: и мы немного заработали, и клиентов «не душим».

Пришлось научиться быть более гибкими: учитывать сезонность, предлагать новые акции, придумывать пакеты услуг. Сейчас для нас главное — результат как таковой есть, и есть направления, в которых можно развиваться.

Когда идти к косметологу?

Услуги косметологов сегодня востребованы у женщин в возрасте от 21 года до 45 лет. В редких случаях клиентами центра становятся и мужчины. Последних, в силу нашего менталитета, — минимальный процент. Это или люди, чья работа связана с демонстрацией тела (модели, например) или те, кого убедили прийти к специалистам супруги.

По словам Егора, нет возрастных критериев для улучшения своей внешности: если человек чувствует потребность, ему уже стоит, как минимум, проконсультироваться у косметолога. Но это не значит, что доктор согласится реализовать любой запрос.

Для меня важно исходить из принципа разумности.

Нет смысла делать комплекс процедур за условные 100 рублей, если я вижу, что можно ограничиться одной за 10. Зато человек, который будет доволен результатом, порекомендует меня другим 10, и наш бизнес в любом случае получит разово свои 100 рублей, а еще — постоянных клиентов, перспективу долгосрочного сотрудничества и хорошую репутацию.

Почему медиков-косметологов так мало?

Правда, говорят предприниматели, с докторами-косметологами в нашей стране ситуация непростая: их катастрофически не хватает.

— В нашей команде 11 человек, — отмечает Ксения. — Все они — отличные специалисты, и, понимая это, мы стараемся поощрять сотрудников финансово, зарплаты у нас выше, чем в среднем по городу в отрасли. Но мы развиваемся, периодически открываем вакансии — и дефицит кадров ощущаем очень остро.

В чем причина? Ксения и Егор поясняют: относительно небольшой набор на профильную переподготовку медиков и необходимость многолетнего опыта работы в том числе в государственных учреждениях делают рынок специалистов (и докторов, и медсестер) очень узким. А ведь при подборе персонала нужно еще учитывать и личные качества кандидата.

На трудности с поиском хорошего специалиста влияет и «серый рынок» в косметологии: часть действительно профессиональных косметологов (вынужденно или по собственному желанию) сегодня работают неофициально, констатируют предприниматели.

Чем грозит дефицит «ботокса»

Егор уверен: потенциал рынка косметологии в Беларуси неисчерпаем, объем оказанных услуг и новых клиентов у Molecula и других хороших центров и салонов красоты растет кратно из года в год. Именно поэтому многочисленным косметическим кабинетам, салонам красоты и медицинским центрам нет необходимости конкурировать между собой. А вот противостоять «услугам на дому» им всем крайне сложно.

— Контрафактные препараты стоят в два раза дешевле, за счет этого ценник на услуги на «сером» рынке гораздо ниже.

И мы понимаем, что именно из-за стоимости клиенты готовы рисковать и своим здоровьем, и правами потребителя.

Эта проблема стала особенно актуальной сейчас, когда на фоне санкций у официальных поставщиков и легальных покупателей возникли проблемы с инъекционными препаратами: европейские и американские препараты ботулотоксинов в Беларусь легально пока не завозят.

— Здесь же вот в чем дело: безусловный плюс ботокса это его же минус — эффект от процедуры возвратный. То есть, спустя несколько месяцев после процедур исходный внешний вид клиента возвращается. Классно, что, если не понравилось, можно больше не делать инъекцию. Но большинству клиенток как раз нравится их новый образ, девушки не хотят отказываться от привычных услуг — и, если официальная косметология помочь им не сможет, они пойдут «на дом» к кому угодно. И в этом я вижу серьезные риски в будущем, — говорит Егор.

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