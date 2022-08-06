В Полоцке «добили» завод «Технолит» 4 6.08.2022, 12:28

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Предприятие работало с 1923 года.

В Полоцке 5 августа завершен снос неиспользуемых зданий завода «Технолит» на улице Ленинградской: сотрудники МЧС провели финальный взрыв, сообщает пресс-служба ведомства.

Подрыв здания склада материального и ремонтно-механического участка выполнили взрывотехники аварийно-спасательного отряда «Витязь». На подготовку к взрыву ушло десять дней. В здание размерами 50 на 20 метров потребовалось заложить 34 кг взрывчатки.

Сотрудники МЧС начали работы по сносу зданий завода в начале июня. Было проведено четыре направленных взрыва. Например, 11 июля взорвали кузнечный цех, на него ушло 50 кг взрывчатки, а ранее был уничтожен литейный цех.

Завод «Технолит Полоцк» занимался литьем чугуна, художественным литьем, производством изделий из металла. Предприятие работало с 1923 года, в 2002 было преобразовано в ОАО. Однако в последние несколько лет завод находился в крайне сложном финансово-экономическом положении. В 2019 году чистый убыток предприятия составил 801 тыс. рублей при выручке в 1,4 млн. В 2020-м его помещения начали сдавать в аренду, завод вышел из холдинга «Бобруйскагромаш», акции перешли государству. Было принято решение о ликвидации предприятия.

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