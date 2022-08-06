Сегодня в Варшаве пройдет концерт в поддержку полка Калиновского 2 6.08.2022, 12:42

Начало — в 17.00, вход свободный.

Сегодня в Варшаве пройдет концерт в поддержку белорусских добровольцев из полка Калиновского.

Он состоится с 17 до 23 часов на площади Дефиляд (plac Defilad), в центре польской столицы.

На концерте выступят:

Катерина Водоносова,

Петр Клюев,

The Superbullz,

TyapinCrew,

Znich,

Гурт 23.34

Во время концерта у каждого будет возможность сделать пожертвование в помощь белорусским добровольцам. Вход свободный.

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