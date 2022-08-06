Сегодня в Варшаве пройдет концерт в поддержку полка Калиновского

Сегодня в Варшаве пройдет концерт в поддержку полка Калиновского2
- 6.08.2022, 12:42
Начало — в 17.00, вход свободный.
Сегодня в Варшаве пройдет концерт в поддержку белорусских добровольцев из полка Калиновского.
Он состоится с 17 до 23 часов на площади Дефиляд (plac Defilad), в центре польской столицы.
На концерте выступят:
Катерина Водоносова,
Петр Клюев,
The Superbullz,
TyapinCrew,
Znich,
Гурт 23.34
Во время концерта у каждого будет возможность сделать пожертвование в помощь белорусским добровольцам. Вход свободный.