Буздух «великому» геополитику 2 Телеграм-канал «Серпом По»

6.08.2022, 12:49

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Бодрые вести приходят с российских границ на юге.

Бодрые боевые сводки идут с Южного Кавказа, где «великий» геополитик Путин зажат в щель между Арменией и Азербайджаном.

Результат «миротворческих» усилий, нахождения воинского российского контингента на линии разграничения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом в сегодняшнем заявлении азербайджанских военных:

«В результате мероприятий по уточнению позиций на местности наши подразделения взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты».

Еще слово-то какое выбрали для захвата высоты – «уточнение позиций». Издеваются.

Чем ответил геополитик? Мощнейшим вчерашним совещанием Совбеза. Пресс-секретарь Песков по итогам грозно объявил:

«Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора».

Но на Алиева это не повлияло. Он утром зевнул и сделал великому геополитику Буздух.

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