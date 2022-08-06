В Беларуси закончились деньги для железнодорожников? 4 6.08.2022, 12:55

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Премии не выплачиваются, зарплаты задерживают.

Телеграм-канал БОР получил требующую подтверждения информацию, что в управлении БелЖД не выплачивают работникам премии (мотивация такая, не выполняются нормы по перевозкам) и задерживают зарплаты.

Так же, как и на других белорусских госпредприятиях, от работников требуют уходить в вынужденный простой: одних за свой счет, других — в неоплачиваемый отпуск.

«Работать стало невыносимо, руководство постоянно прессует работников и требует чуть ли не военной дисциплины! Кто недоволен, того готовы прямо в эту минуту через забор перекинуть вместе с «трудовой». Запчастей нет, определенности в завтрашнем дне тоже. Многие работники уже в открытую говорят, что сейчас оформят визу и уедут из страны», — сообщил читатель БОР.

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