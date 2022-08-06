В Хорватии автобус с паломниками из Польши вылетел в кювет 6.08.2022, 13:02

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Фото: Vjeran Zganec Rogulja / PIXSELL / Forum

12 человек погибли.

12 человек погибли и 34 получили ранения в аварии польского автобуса на автомагистрали A4 к северу от столицы Хорватии Загреба, пишет Gazeta Wyborcza.

По информации хорватского агентства HINA, авария произошла рано утром в субботу. Автобус из Польши вылетел в кювет 62-м километре автомагистрали А4, идущей в сторону Загреба. На место трагедии выехали представители посольства Польши, а также министр внутренних дел Хорватии.

Как сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий, в автобусе были паломники, которые направлялись в Меджугорье. Это небольшое селение в Боснии и Герцеговине, популярное у христиан из-за того, что там произошло явление Девы Марии.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования родственникам жертв аварии.

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