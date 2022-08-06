Какие квартиры продают в элитных клубных домах Минска 6.08.2022, 13:09

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Недвижимость раньше предназначалась только для VIP-персон.

В Минске что ни новый дом, то застройщик или риэлтор норовят назвать его «элитным», даже если недвижимость совершенно обычная. Хотя в столице есть жилье, которое предназначалось статусным людям — это клубные дома, состав жильцов в них формировался по определенным параметрам. Сегодня в таких домах продается много квартир, но при их покупке уже никто не смотрит какого происхождения человек и что он из себя представляет, главное — иметь деньги на метры. Вот какие квартиры продают в клубных домах в Минске, пишет zerkalo.io.

В тихом центре, недалеко от парка Победы

Первый клубный шестиэтажный дом с 24 квартирами появился в Минске на улице Веры Хоружей. Построили его и сдали в эксплуатацию в 2012 году. Цена квадратного метра варьировалась от 2000 до 2300 долларов, а квартиры стоили от 120 000 до 450 000 долларов. А претендента на покупку утверждала комиссия.

Дом сделан из монолитного железобетона, окна панорамные. Во всех квартирах — коллекционные входные двери итальянского производства, светлые спроектированы по принципу открытости и напоминают конструкции многоквартирных домов начала XX века. Полы и лестницы из мраморной плитки. Есть подземный паркинг. Территория дома огорожена, за порядком наблюдает консьерж.

Сейчас купить квартиру в доме может любой желающий, главное, что у него была нужная сумма. Здесь продаются три квартиры, все они на втором этаже дома. Самая дешевая — однушка без отделки выставлена на продажу за 259 520 рублей или 100 тысяч долларов (2062 долларов за квадратный метр).

Для объекта в нескольких вариациях разработан подробный дизайн-проект под однокомнатную квартиру и «евродвушку». В наличии имеется вся необходимая плитка и чертежи.

Общая площадь квартиры 48,5 «квадратов», жилая — почти 18 м2, кухня — чуть меньше 14. Есть лоджия, санузел совмещенный.

В этом же доме продается трехкомнатная квартира площадью почти 128 квадратных метров. Жилая занимает чуть больше 68 «квадратов», кухня — 18,3 м2. За жилье просят 1 271 648 рублей или 490 тысяч долларов (3834 долларов за м²).

Продавец отмечает, что в квартире в 2020 году сделан дизайнерский ремонт, испанская и итальянская плитка и сантехника, полы с подогревом, освещение во всей квартире тоже из Италии.

Стоит новая итальянская мебель, встроенная кухня производства этой же страны, на кухне есть варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, посудомоечная машина, микроволновая печь, кофемашина, большие встроенные холодильник и морозильник. Есть и другая бытовая техника — стиральная машина, кондиционеры, телевизор.

Самая дорогая квартира в этом доме — трехкомнатная, она на 0,7 «квадрата» меньше, чем предыдущая. Жилая площадь — почти 88 м2, огромная кухня — почти 50 квадратных метров. За жилье просят 1 946 400 рублей или 750 тысяч долларов («квадрат» — 5901 долларов).

В квартире есть две изолированные спальни, два санузла, две лоджии. Сделан современный ремонт — практически все итальянского производства: сантехника, плитка, мраморные полы, светильники. Дорогая импортная мебель, много встроенной, бельгийские ковры. В квартире остается бытовая техника.

За квартирой числятся три парковочных места в подземном паркинге.

В двух шагах от ТЦ «Галерея»

Около десяти квартир продается на улице Димитрова, в клубных малоэтажных домах из кирпича, с огороженной территорией. Их сдали в эксплуатацию в начале нулевых. В домах есть лифт.

Эксклюзивная двухуровневая квартира «для ценителя» продается уже несколько лет. Фактически это трехкомнатная квартира, а по техпаспорту — четырехкомнатная. Сейчас конкретная цена за нее не указана, а в 2018 году она стоила 800 тысяч долларов.

Общая площадь жилья — почти 250 «квадратов», жилая — 106,2, кухня — чуть больше 35 м². В объявлении отмечено, что здесь сделан «уникальный дизайнерский ремонт в стиле резиденции Шерлока Холмса». Тут есть просторная кухня-гостиная с настоящим камином, кабинет, спальни с санузлами, гардеробная, гостевой санузел и постирочная.

Самая дешевая квартира здесь — это трешка на четвертом этаже, ее продают за 726 396 рублей или 279 900 долларов (за квадратный метр — 2150 долларов). Ее общая площадь — чуть больше 130 «квадратов», жилая — 76,3, кухня со столовой — 22,4 м². Здесь два санузла, застекленная лоджия.

Рядом с площадью Победы

За магазином «Каравай» на площади Победы есть улица Румянцева, где построили комплекс из трех клубных домов. В них панорамные окна, бесшумный лифт, есть свой паркинг. В объявлениях о продаже квартир отмечено, что у них еще и «стильный подъезд и респектабельные соседи».

Одна из квартир, которая выставлена на продажу — четырехкомнатная на четвертом этаже пятиэтажки, общей площадью немного больше 243 м2, жилая — почти 150 «квадратов», кухня-столовая — 94. Кстати, высота потолков здесь 3,2 метра. Стоит объект 2 592 605 рублей или 999 тысяч долларов (4108 долларов за «квадрат»).

Интерьер апартаментов выполнен в классическом стиле, в отделке использовали мрамор, гипс, благородную древесину. Квартира с итальянской мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу. В квартире установлен встроенный пылесос, подогрев полов, система вентиляции. Здесь три санузла, две гардеробные, постирочная.

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