Украинские военные приземлили редкий российский БПЛА «Орлан-30» 2 6.08.2022, 13:13

2,250

Удачную «охоту» провели бойцы бригады имени гетмана Мазепы.

Охота на вражеские беспилотники продолжается. Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы записали на свой счет довольно редкий экземпляр – «Орлан-30».

Соответствующую информацию обнародовали в телеграмме Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

Данное устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА оккупантов «Орлан-10» и прежде всего отличается большей операционной высотой, что дает возможность нести больше полезной нагрузки – до 8 кг.

Также этот БПЛА можно использовать как лазерный целеуказательный дальномер. То есть он может подсвечивать цель лучом. Максимальная скорость полета «Орлан-30» достигает около 170 км/ч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».