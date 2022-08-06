Астрономы ищут в океане неизвестный объект, который прибыл из межзвездного пространства 6.08.2022, 13:19

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Он упал возле побережья Папуа-Новой Гвинеи.

Еще в 2014 году странный объект упал в океан недалеко от побережья Папуа-Новой Гвинеи. Данные, собранные в то время, указывали на то, что метеорит может быть межзвездным объектом, что привлекло внимание ученых по всему миру, пишет Techinsider.

Если это правда, то это небесное тело станет лишь третьим известным науке объектом (после Оумуамуа и кометы Борисова), пришедшим из межзвездного пространства — и первым, кто остался на нашей планете.

Предполагается, что кандидат в межзвездные объекты, получивший название CNEOS 2014-01-08, имеет ширину около полуметра, а его потенциальное межзвездное происхождение было впервые признано тогдашним аспирантом Амиром Сираджем и профессором Гарварда Ави Лебом.

Используя данные каталога о траектории объекта, Сирадж и Леб пришли к выводу, что он мог находиться за пределами нашей Солнечной системы из-за его необычно высокой гелиоцентрической скорости — другими словами, он двигался со скоростью, которая предполагает, что он не может быть связан гравитационным колодцем Солнца.

Конфликт интересов

Однако есть одна загвоздка. Данные, используемые для измерения столкновения объекта с Землей, поступили со спутника-шпиона Министерства обороны США, предназначенного для наблюдения за военными действиями на Земле. Таким образом, точные значения погрешности измерения являются тщательно охраняемым секретом — военные США опасаются, что точные возможности их спутника станут общедоступной информацией.

Но без этих подробностей большая часть научного сообщества по понятным причинам по-прежнему не желает официально классифицировать CNEOS 2014-01-08 как межзвездный объект. Таким образом, статья Сираджа и Леба остается неопубликованной, так как еще не прошла рецензирование.

Их заявление, однако, было подкреплено в апреле 2022 года, когда главный научный сотрудник Командования космических операций космических сил США Джоэл Мозер просмотрел рассматриваемые секретные данные и подтвердил, что «оценка скорости, предоставленная НАСА, достаточно точна, чтобы указать межзвездную траекторию».

В то время как официальная научная классификация CNEOS 2014-01-08 кажется пока обреченной оставаться в подвешенном состоянии, заявления космических сил США было достаточно, чтобы убедить Сираджа и Леба в его межзвездном происхождении, и теперь они перешли к предложению возможные способы найти объект и изучить его вблизи.

Что осталось от гостя из другой системы?

Большая часть метеорита сгорела бы во время его спуска в атмосферу Земли, оставив, вероятно, только фрагменты, разбросанные по дну океана. Однако не все надежды потеряны, поскольку данные слежения со спутника в сочетании с данными о ветре и океанских течениях могут обеспечить приемлемую область поиска размером всего 10 х 10 км.

Что еще более важно, ожидается, что фрагменты будут магнитными, поэтому корабль, тралящий большой магнит, потенциально может выкопать крошечные фрагменты метеорита со дна океана.

В интервью Universe Today в прошлом году Леб объяснил, что такой поиск может дать нам «возможность на самом деле взять в руки реликвию и выяснить ее происхождение». Ученый не исключает возможности того, что подобные объекты могут быть созданы другими разумными внеземными цивилизациями.

Но даже если CNEOS 2014-01-08 окажется обычным куском космической скалы, это все равно даст физикам и астрономам беспрецедентную возможность изучить геологический состав далеких космических миров.

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