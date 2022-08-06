Херсонского предателя Сальдо отправили в Москву, в токсикологическую реанимацию

Херсонского предателя Сальдо отправили в Москву, в токсикологическую реанимацию5
- 6.08.2022, 13:31
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Состояние коллаборанта остается тяжелым.
Предателя Украины - «главу» так называемой «временной администрации Херсонской области» Владимира Сальдо в субботу, 6 августа, спецбортом доставили из захваченного РФ Крыма в Москву.
Коллаборант был в состоянии медикаментозной комы, сообщает unian.net со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По его данным, в Москве Сальдо положили в реанимацию токсикологического отделения городского Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.Склифосовского. На канале отмечается, что предатель оставался в тяжелом состоянии.
«В токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений различными химическими веществами. Сюда госпитализируют, когда нужна экстренная детоксикация организма», - отмечается в сообщении.
На канале подчеркивается, что в НИИ есть единственная в Москве химико-токсикологическая лаборатория с самым высокоточным оборудованием, благодаря которому можно понять, какими веществами отравили человека.
Ранее сообщалось, что Владимир Сальдо внезапно оказался в больнице. Позже выяснилось, что коллаборанта с Херсонщины отправили в симферопольскую больницу.
Позже предателю стало хуже, и его подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в состояние искусственной комы. Врачи якобы подозревали, что Сальдо отравили.