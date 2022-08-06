«Путин ведь не просто так за Собчаком чемоданы таскал» Александр Сотник, sotnik-tv.com

6.08.2022, 14:10

Александр Сотник

После поражения Россию ждет внешнее управление.

Когда человек, получивший в наследство дом, наплевательски к нему относится – не ремонтирует и даже банально не убирает в нем – этот дом начинает ветшать, приобретая черты заброшенности. В нем плодятся клопы, тараканы, крысы, термиты, которые со временем овладевают площадью всех его помещений. И, наконец, если не случается пожара, то происходит внезапное обрушение. А это термиты сожрали изнутри деревянные перегородки, и от порыва ветра строение сложилось как карточный домик. Просто владелец все эти годы декларировал, что в ремонте ничего не смыслит, и вообще не лезет в вопросы домоуправления, а процессы обветшания от него не зависят. Он, конечно, гордился, что у него есть такой дом, но чисто номинально, чтобы побредить на тему соседской зависти: дескать, вон как заглядываются на фасад, завидуя богатству.

Эта метафора вполне могла бы подойти для россиян, которые развели в своем доме грязищу, фашистский крысятник и последние двадцать лет только и твердили: «Я в политику не лезу, от меня ничего не зависит». Если бы не последствия, при которых фашнявые крысы-мутанты озверели и начали жрать соседей заживо. Понятно, что обитатели седьмой части суши никогда не отличались ни любовью, ни состраданием, веками ведя войну между собой. То порабощая целые народы, то попадая под большевистскую раздачу. Но то, что случилось в годы позднего путинизма, стало последним выдохом Российской империи, трансформировавшейся в СССР и начавшей подыхать более 30 лет назад.

Одно время казалось, что СССР сдох в 1991-м, и пройдя этап бандитского капитализма 90-х, у россиян может появиться шанс построить что-нибудь цивилизованное. Но эти надежды оказались погребены КГБ, который и не собирался отдавать власть. Уже после начала «первой чеченской» войны запустился механизм возвращения гэбухи – обновленной конторы, отбросившей устаревшие догмы марксизма, и сросшейся с откровенным криминалом.

Постепенно, этаж за этажом, прямо или опосредованно, ею были заняты все кабинеты и центры влияния. Оставалось только взять под контроль главный центр принятия решений. И это было сделано через серого человечка, которого вели к успеху давно и как бы ненавязчиво. Путин ведь не просто так за Собчаком чемоданы таскал. Полно фотографий, где он замечен рядом с Ельциным и Горбачевым. То есть, вели к успеху его давно, поскольку такие безликие гниды случайно в объектив истории не попадают. После воцарения плешивца конторе оставалось только наслаждаться победой. Как показала практика, реализация идеи долгосрочной власти не стала для нее проблемой. После захвата СМИ и установления в инфополе «диктатуры пошлости», призванной расчеловечить и обхохотать все и вся, граждан в стране почти не осталось. Подавляющее большинство превратилось в двуногих инфантилов, занятых собственным прокормом, и не озабоченных состоянием страны и государства. Последние гражданские конвульсии наблюдались в 2012 году на Болотной площади, но, как и положено болоту, оно только булькнуло и успокоилось, отправив на дно последние романтические надежды на перемены. Что бы ни происходило дальше – политические убийства или выдавливание последних нормальных граждан из страны – болотная жижа уже не воспринимала. Фашизация останков дооформила пещерный ландшафт, а 2014-й крымнашистский год стал поворотным для империи.

Население уже было развращено: тоска по красненькому Сталину органично слилась с коричневыми оттенками культурки, то завывающей песенки про то, как «убили негра», то подбоченившись, изрыгающей в адрес США: «Отдавай-ка Алясочку взад!» Весь этот навоз оставалось лишь приправить мифической дедовоевалкой, возведя саму войну в ранг фетиша, как наивысшей точки подъема империи. На фоне многолетних проклятий в адрес Украины, посмевшей выбрать для себя европейский путь развития, оставалось только дунуть на заряженное ружье, висящее на стенке – и оно выстрелило само, снеся имперской курице обе башки.

То, что рашистов воспринимают так же, как дикарей из ИГИЛ – результат многолетнего расчеловечивания двуногих на государственном уровне. Никто из них не лез в политику, чтобы не нарваться на неприятности, и вот фашистская рука Кремля положила в их череп то, что освободило сознание и совесть, позволяя убивать, насиловать и грабить с открытой душой. А уж какая она там – русская, калмыцкая или бурятская – не суть важно. Красно-коричневая орда выбрала смерть. Сегодня ты, а завтра – я. А если повезет – то кто-нибудь другой. Каждый за себя, и одновременно против всех. Именно такая мораль выживальщика-оккупанта куется сегодня на захваченных территориях Украины. И вся эта нечисть через какое-то время захлестнет территорию самой империи. Глубинарии боятся, что Украина начнет бомбить Москву и Питер? – напрасно. Их будут резать и кромсать свои же, бумерангом вернувшиеся с диких полей войны и не представляющие для себя дальнейшей жизни без убийств и насилия. А потом, когда хаос поглотит всю скрепную территорию, а смута достигнет наивысшей точки, перед мировым сообществом встанет вопрос о демилитаризации и деколонизации мертвой империи. Просто потому, что в ее разлагающемся теле понатыкано столько ядерной и химической шняги, что без внешнего управления все это будет распродано каким-нибудь террористическим обезьянам, с которыми у покойницы при жизни установились прочные интимные связи.

Так что хочет условный Запад того или нет – а управление двуногими, потерявшими страну, уже заложено в политический пакет будущего. Не исключено, что Сибирь в обмен на Тайвань вполне устроит Китай, Польша прирастет Смоленском или территориями Беларуси, а финны займутся обустройством Карелии. Все это будет позже, с вариантами. Пока же обнажилось главное: постсовок, как паразитирующий организм на теле дохлой империи, утратил право на собственную страну, флаг и гимн. Ему так долго было похрен на то, кто ее возглавлял и как ею управлял, что в итоге он сам превратился в беспримесное зло, способное только разрушать и убивать. И отвечать за это придется по полной программе, как бы страшно ни было.

Когда в Москве случилось ГКЧП – совкам за пределами МКАДа было насрать: что там в Москве, жив ли Горбачев, раскатают защитников Белого Дома танками или не раскатают? Так и сейчас. Ну, прибьют Путло в бункере, схлопнется государство, расколется о мостовую корона империи – им-то что? А просто долгий период полураспада подошел к концу. И начался распад настоящий. Без шанса на восстановление. И без права на страну.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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