Израиль назвал сроки проведения операции «Рассвет» в секторе Газа
- 6.08.2022, 14:47
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Никаких переговоров с «Исламским джихадом» о прекращении огня не ведется.
По состоянию на 10:00 субботы, 6 августа, Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты, принадлежащие «Исламскому джихаду» в рамках операции «Рассвет».
Об этом сообщает Минобороны Израиля.
Отметим, глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ран Кохав заявил, что антитеррористическая операция «Рассвет», направленная против «Исламского джихада», продлится не менее недели. При этом, она может быть продлена или свернута раньше.
Никаких переговоров с «Исламским джихадом» о прекращении огня не ведется.
По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, с начала антитеррористической операции «Рассвет» по объектам «Исламского джихада» в секторе Газы нанесено не менее 30 ударов, в результате которых уничтожено около 40 целей, в том числе 5 пусковых ракетных установок, 6 предприятий по производству вооружения, два или три склада с оружием и 6 наблюдательных пунктов.