Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским 13 6.08.2022, 14:58

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Стали известны подробности переговоров в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Кремля встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает TRT Haber.

С таким заявлением турецкий президент выступил перед журналистами, отвечая на вопрос по итогам персональной встречи с Путиным в Сочи.

Эрдоган привел удачный, по его мнению, пример переговоров в Стамбуле, приведший к соглашению по «зерновому коридору».

«Несмотря на трудности, я верю в то, что кризис (война РФ против Украины - ред.) будет решен за столом переговоров. Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать свои намерения», - сказал президент Турции.

Предыстория

Напомним, о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина уже сообщается не впервые.

Турецкий лидер неоднократно заявлял о своей инициативе, а также о том, что обращался к Путину по этому вопросу.

В то же время в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки и «выполнении их условий».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников. Впрочем, он недавно заявил, что сейчас неуместно при нынешней ситуации вести переговоры, потому что «пока россиянам не дадут по роже», они ничего не поймут.

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