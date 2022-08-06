В Шотландии можно купить остров по цене в два раза меньше коттеджа в Дроздах 3 6.08.2022, 15:03

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На острове есть дом с пятью спальнями, вертолетная площадка и маяк.

Маленький шотландский остров Пладда в заливе Ферт-оф-Клайд выставлен на продажу за 350 тысяч фунтов стерлингов (это около 420 тысяч долларов), пишет ВВС.

На острове, недалеко от побережья острова Арран, есть дом с пятью спальнями, вертолетная площадка и маяк, построенный в 1790-х годах.

Для сравнения: рыночная стоимость дома Федора Повного в Дроздах — 1 миллион долларов.

Остров площадью 11 гектаров пустовал уже несколько лет и нуждается в восстановлении, прежде чем на нем снова можно будет жить.

Пладда был продан 30 лет назад модельерам Дереку и Салли Мортен — его нынешним владельцам.

На острове зарегистрировано более 100 видов птиц. Маяк острова был автоматизирован из Эдинбурга с 1990 года.

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