Казахстанская компания забрала «Боинг 737 МАХ», который предназначался для «Белавиа» 6.08.2022, 15:24

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Фото: Anna Zvereva / flickr

Беларусь лишилась самолета из-за международных санкций.

Предназначенный для Беларуси лайнер «Боинг 737 МАХ» перенаправили в казахскую авиакомпанию SCAT, пишет издание Simpleflying.

У белорусского перевозчика был контракт на поставки пяти таких самолетов. Но из-за санкций, спровоцированных миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС, «Белавиа» больше не может позволить себе летать на американских «боингах».

Модель, о которой идет речь, — тот самый MAX, полеты на которых были прекращены после авиакатастроф с участием Ethiopian Airlines и индонезийской Lion Air. После них Boeing несколько месяцев работал над изменением программного обеспечения MCAS, которое стало причиной катастроф. В итоге Федеральное агентство гражданской авиации США одобрило исправления — можно взлетать.

До введения санкций «Белавиа» успела получить один такой самолет. Его поставили в апреле 2021 года.

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